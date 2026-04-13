Zuzahlungen gesetzlich Versicherter deutlich gestiegen

Patient mit Versichertenkarte

Die Zuzahlungen gesetzlich Versicherter fÃ¼r Medikamente oder Krankenhausbehandlungen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dies geht aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Frage des Linken-Abgeordneten GÃ¼rpinar hervor.

Die Zuzahlungen gesetzlich Versicherter fÃ¼r Medikamente oder Krankenhausbehandlungen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dies geht aus der Antwort des Bundesgesundheitsministerium auf eine schriftliche Frage des Linken-Abgeordneten Ates GÃ¼rpinar hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag. Demnach stiegen die jÃ¤hrlichen Zuzahlungen der Versicherten von insgesamt 4,46 Milliarden Euro 2021 auf rund 5,18 Milliarden Euro im vergangenen Jahr an.



Den grÃ¶ÃŸten Teil machten davon 2025 mit Ã¼ber 2,6 Milliarden Euro die Zuzahlungen fÃ¼r Arzneimittel aus. Dahinter folgten laut Bundesregierung die Eigenbeteiligungen der Versicherten fÃ¼r Heilmittel (rund eine Milliarde Euro) und Krankenhausbehandlungen (618 Millionen Euro). Die Zuzahlungen fÃ¼r Hilfsmittel hatten mit 317 Millionen Euro den kleinsten Anteil.



GÃ¼rpinar wollte zudem wissen, wie viele gesetzlich Versicherte mit ihrem Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen. Der Antwort zufolge traf dies 2025 auf rund 5,8 Millionen Versicherte zu. Aktuell mÃ¼ssen BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nur auf EinkÃ¼nfte bis 5812,50 Euro im MonatÂ beziehungsweise 69.750 Euro im Jahr bezahlt werden.



Der Linken-Gesundheitspolitiker fragte auch danach, wie viele Menschen von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung (PKV) wechselten. 2024 waren dies 183.500. Dem stand ein Wechsel von 105.200 Menschen von der PKV in die GKV gegenÃ¼ber.



Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission stellte kÃ¼rzlich eine Reihe von MaÃŸnahmen vor, mit denen die defizitÃ¤re GKV entlastet werden kann. Empfohlen wurde auch eine hÃ¶here Zuzahlung fÃ¼r Medikamente: Sie soll demnach von derzeit fÃ¼nf Euro auf 7,50 Euro steigen, der maximale Zuzahlungsdeckel von derzeit zehn Euro auf 15 Euro.Â



GÃ¼rpinar kritisiert dies scharf. "Schon heute belasten Kosten aus eigener Tasche, etwa fÃ¼r notwendige Medikamente, viele Menschen", sagte er AFP. "Besonders betroffen sind die, die wenig haben oder hÃ¤ufig und lange krank sind." Eine weitere ErhÃ¶hung der Zuzahlungen wÃ¼rde deren LebensrealitÃ¤t vÃ¶llig ignorieren.