Ein 36-JÃ¤hriger ist wegen der TÃ¶tung seiner Ehefrau vom Landgericht DÃ¼sseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Angeklagten am Montag des Mordes schuldig, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Laut Anklage hatte der Mann seine Frau im September 2025 im Schlafzimmer in der gemeinsamen Wohnung in Monheim getÃ¶tet.
Er wÃ¼rgte die Frau demnach zunÃ¤chst und drÃ¼ckte anschlieÃŸend mit dem Knie so lange auf ihren Hals, bis sie erstickte. Zur Tatzeit lebte das Paar mit seinen beiden vier und sechs Jahre alten TÃ¶chtern in der Wohnung. Nach der Tat verlieÃŸ der Mann laut Anklage mit den Kindern die Wohnung.
Brennpunkte
Familienvater erstickt Ehefrau: Lebenslage Haft wegen Mordes in DÃ¼sseldorf
- AFP - 13. April 2026, 16:23 Uhr
Ein 36-JÃ¤hriger ist wegen der TÃ¶tung seiner Ehefrau vom Landgericht DÃ¼sseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Angeklagten des Mordes schuldig, wie eine Gerichtssprecherin sagte.
Ein 36-JÃ¤hriger ist wegen der TÃ¶tung seiner Ehefrau vom Landgericht DÃ¼sseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Angeklagten am Montag des Mordes schuldig, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Laut Anklage hatte der Mann seine Frau im September 2025 im Schlafzimmer in der gemeinsamen Wohnung in Monheim getÃ¶tet.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - RÃ¼diger Lucassen hat offenbar seinen RÃ¼cktritt als verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion erklÃ¤rt. Das berichten mehrereMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat zu Beginn der Blockade der StraÃŸe von Hormus durch die US-Marine dem Iran erneut gedroht. Trump sagte amMehr
Ein Mann, der seinen heute neun Jahre alten Sohn in Frankreich mehr als ein Jahr lang in einen Lieferwagen eingesperrt hatte, ist in Untersuchungshaft gekommen. Dem 43-JÃ¤hrigenMehr
Top Meldungen
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Im Arbeitskampf der Deutschen Lufthansa mit den Spartengewerkschaften von Piloten und Flugbegleitern deuten sich keine schnellenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband VdK hat mit scharfer Kritik auf die RegierungsbeschlÃ¼sse zur Abmilderung der hohen Energiepreise reagiert. Erneut setze dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi hat den Beschluss des Koalitionsausschusses zur MÃ¶glichkeit einer steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie durch dieMehr