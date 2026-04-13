Familienvater erstickt Ehefrau: Lebenslage Haft wegen Mordes in DÃ¼sseldorf

Justitia

Ein 36-JÃ¤hriger ist wegen der TÃ¶tung seiner Ehefrau vom Landgericht DÃ¼sseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Angeklagten des Mordes schuldig, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Ein 36-JÃ¤hriger ist wegen der TÃ¶tung seiner Ehefrau vom Landgericht DÃ¼sseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Angeklagten am Montag des Mordes schuldig, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Laut Anklage hatte der Mann seine Frau im September 2025 im Schlafzimmer in der gemeinsamen Wohnung in Monheim getÃ¶tet.



Er wÃ¼rgte die Frau demnach zunÃ¤chst und drÃ¼ckte anschlieÃŸend mit dem Knie so lange auf ihren Hals, bis sie erstickte. Zur Tatzeit lebte das Paar mit seinen beiden vier und sechs Jahre alten TÃ¶chtern in der Wohnung. Nach der Tat verlieÃŸ der Mann laut Anklage mit den Kindern die Wohnung.