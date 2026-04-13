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UN-Schifffahrtsorganisation: Jegliche Blockaden der StraÃŸe von Hormus illegal

  • AFP - 13. April 2026, 16:07 Uhr
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IMO-GeneralsekretÃ¤r Arsenio Dominguez
Bild: AFP

Kurz vor der von den USA angekÃ¼ndigten Teil-Blockade der StraÃŸe von Hormus hat die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) jegliche Blockaden der wichtigen Schifffahrtsroute als illegal kritisiert. Die USA wollen alle Schiffe blockieren, die aus dem Iran kommen oder dorthin fahren.

Kurz vor der von den USA angekÃ¼ndigten Teil-Blockade der StraÃŸe von Hormus hat die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) jegliche Blockaden der wichtigen Schifffahrtsroute als illegal kritisiert. "GemÃ¤ÃŸ internationalem Recht hat kein Land das Recht, die ungefÃ¤hrliche Passage oder die Freiheit der Schifffahrt durch internationale Meerengen fÃ¼r den internationalen Transit zu untersagen", sagte der GeneralsekretÃ¤r der UN-Sonderorganisation, Arsenio Dominguez, am Montag bei einer Pressekonferenz in London.

Die USA hatten fÃ¼r Montag ab 16.00 Uhr MESZ eine Teil-Blockade der StraÃŸe von Hormus angekÃ¼ndigt. Demnach soll allen Schiffen die Passage untersagt werden, "die iranische HÃ¤fen und KÃ¼stengebiete anlaufen oder von dort auslaufen". Die Teil-Blockade gelte fÃ¼r alle iranischen HÃ¤fen am Persischen Golf und am Golf von Oman, erklÃ¤rte das fÃ¼r den Nahen Osten zustÃ¤ndigen US-MilitÃ¤rkommandos Centcom.

ZunÃ¤chst war unklar, wie die US-Marine die Teil-Blockade durchsetzen will. Die AnkÃ¼ndigung der Blockade durch US-PrÃ¤sident Donald Trump erfolgte nach dem Scheitern von direkten Verhandlungen mit Teheran in Pakistan. Als Grund nannte der US-PrÃ¤sident die Weigerung des Iran,Â bei seinem Atomprogramm ZugestÃ¤ndnisse zu machen.

Seit Beginn des Iran-Krieges ist die StraÃŸe von Hormus, durch die rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, durch das iranische MilitÃ¤r de facto gesperrt. Die Meerenge wird von den iranischen Revolutionsgarden kontrolliert. Nur iranische Schiffe oder vom Iran genehmigte Schiffe, die teilweise Geld zahlten, durften die Meerenge passieren. Zudem beschoss der Iran Ã–lanlagen in mehreren LÃ¤ndern der Golfregion sowie Ã–ltanker.

Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf die Islamische Republik begonnen. Seit einigen Tagen gilt eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Erste direkte Verhandlungen zwischen Washington und Teheran Ã¼ber ein endgÃ¼ltiges Ende der KÃ¤mpfe fanden am Wochenende in Pakistan statt, sie scheiterten aber.

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