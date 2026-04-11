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Verivox: Fast alle Gemeinden in Deutschland haben InternetlÃ¼cken

  • dts - 11. April 2026
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Breitbandausbau (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Etwa 2,2 Millionen Menschen in Deutschland haben noch immer keinen Internetzugang mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde, obwohl die Politik dieses Ziel bereits vor acht Jahren erreicht haben wollte. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Marktanalyse des Vergleichsportals Verivox auf Grundlage der Daten im Bundesbreitbandatlas, Ã¼ber die die "Welt am Sonntag" berichtet.

Demnach weisen 96 Prozent aller deutschen StÃ¤dte und Gemeinden InternetlÃ¼cken beim Mindeststandard von 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) auf. Insgesamt 10.520 Kommunen sind damit nicht vollstÃ¤ndig versorgt.

Besonders drastisch ist die Lage dem Bericht zufolge in 113 Gemeinden, in denen die Abdeckung mit 50 Mbit/s maximal zehn Prozent betrÃ¤gt. In 61 davon existiert schlicht kein fester Breitbandanschluss dieser Geschwindigkeit - weder per DSL noch Ã¼ber Kabel oder Glasfaser. Bundesweit kÃ¶nnen zwar 97,3 Prozent aller Haushalte theoretisch einen Anschluss mit mindestens 50 Mbit/s erhalten, doch die verbleibenden 2,7 Prozent sind davon abgeschnitten.

Die Ausbauquote verbesserte sich gegenÃ¼ber dem Vorjahr um lediglich 0,72 Prozentpunkte - ein Tempo, das kaum geeignet ist, den RÃ¼ckstand in absehbarer Zeit aufzuholen. Dabei war der politische Anspruch ein anderer. Seit 2018 sollte Deutschland flÃ¤chendeckend mit mindestens 50 Mbit/s versorgt sein. Was damals als ambitioniertes Ziel galt, ist inzwischen technisch lÃ¤ngst Ã¼berholt.

Das GefÃ¤lle zwischen den Regionen ist groÃŸ. WÃ¤hrend viele Gemeinden in Rheinland-Pfalz oder ThÃ¼ringen noch auf die Grundversorgung warten, sind in Schleswig-Holstein Hunderte Gemeinden bereits zu 100 Prozent mit schnellem Internet versorgt - darunter allein im Kreis Herzogtum Lauenburg mehr als 70 Orte.

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