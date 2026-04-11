Hohe Spritpreise: Feld fordert Extrazahlung fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zur Entlastung von den hohen Energiepreisen spricht sich der Ã–konom Lars Feld fÃ¼r eine Extra-Zahlung an BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger aus.



"Einige Monate hohe Preise mÃ¼ssen alle tragen. Dauert der Krieg lÃ¤nger, muss man sehen, wie man Haushalte mit geringem Einkommen gezielt entlasten kann. Dann kÃ¶nnte die Bundesregierung prÃ¼fen, ob sie BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤ngern unterjÃ¤hrig einen einmaligen Zuschuss gewÃ¤hrt, bevor die regulÃ¤re ErhÃ¶hung des BÃ¼rgergeldes ansteht", sagte der frÃ¼here Chef der Wirtschaftsweisen der "Rheinischen Post" (Samstag). "Bei Rentnern muss nichts getan werden, die jÃ¼ngsten ErhÃ¶hungen waren hinreichend hoch."



Dagegen lehnt Feld einen Spritpreisdeckel, wie ihn die SPD fordert, ab: "Ein Preisdeckel und ein Tankrabatt verzerren die Preise, die den Menschen signalisieren: Ã–l und Sprit werden knapper. Wir mÃ¼ssen die Preissignale wirken lassen, damit die Nachfrage sinkt und sich an das sinkende Angebot anpasst. Zudem haben Preisdeckel und Tankrabatt den Nachteil, dass sie fÃ¼r alle gelten - und es daher zu teuren Mitnahmeeffekten kommt."



Der Freiburger Ã–konom war bis 2021 Chef der Wirtschaftsweisen. Er beriet zudem Finanzminister Christian Lindner (FDP).

