Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zur Entlastung von den hohen Energiepreisen spricht sich der Ã–konom Lars Feld fÃ¼r eine Extra-Zahlung an BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger aus.
"Einige Monate hohe Preise mÃ¼ssen alle tragen. Dauert der Krieg lÃ¤nger, muss man sehen, wie man Haushalte mit geringem Einkommen gezielt entlasten kann. Dann kÃ¶nnte die Bundesregierung prÃ¼fen, ob sie BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤ngern unterjÃ¤hrig einen einmaligen Zuschuss gewÃ¤hrt, bevor die regulÃ¤re ErhÃ¶hung des BÃ¼rgergeldes ansteht", sagte der frÃ¼here Chef der Wirtschaftsweisen der "Rheinischen Post" (Samstag). "Bei Rentnern muss nichts getan werden, die jÃ¼ngsten ErhÃ¶hungen waren hinreichend hoch."
Dagegen lehnt Feld einen Spritpreisdeckel, wie ihn die SPD fordert, ab: "Ein Preisdeckel und ein Tankrabatt verzerren die Preise, die den Menschen signalisieren: Ã–l und Sprit werden knapper. Wir mÃ¼ssen die Preissignale wirken lassen, damit die Nachfrage sinkt und sich an das sinkende Angebot anpasst. Zudem haben Preisdeckel und Tankrabatt den Nachteil, dass sie fÃ¼r alle gelten - und es daher zu teuren Mitnahmeeffekten kommt."
Der Freiburger Ã–konom war bis 2021 Chef der Wirtschaftsweisen. Er beriet zudem Finanzminister Christian Lindner (FDP).
Wirtschaft
Hohe Spritpreise: Feld fordert Extrazahlung fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger
- dts - 11. April 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zur Entlastung von den hohen Energiepreisen spricht sich der Ã–konom Lars Feld fÃ¼r eine Extra-Zahlung an BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger aus.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Kosten der Deutschen Bahn fÃ¼r die BekÃ¤mpfung von Unkraut im Gleisbett sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. "Die DeutscheMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Andreas Audretsch, hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) KontrollverlustMehr
Swords (dts Nachrichtenagentur) - Die irische Fluglinie Ryanair schlieÃŸt angesichts hoher Kerosin-Preise Flugstornierungen im Sommer nicht aus. "Wir sehen die Situation mitMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil pocht trotz der Absage des Kanzlers auf staatliche Eingriffe zur Entlastung der Autofahrer in DeutschlandMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mitglieder der Kommission fÃ¼r eine Reform der Schuldenbremse haben sich bislang nicht geeinigt. Das berichtet die "Bild" (Samstagausgabe)Mehr
Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Ein Anschlag auf die Stromversorgung der Transalpine Pipeline (TAL) in Italien hat Ende MÃ¤rz offenbar die Versorgung Bayerns undMehr