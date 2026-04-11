Wirtschaftsweise: "Die meisten Menschen kÃ¶nnen hÃ¶here Spritpreise verkraften"

ZapfsÃ¤ule an einer Tankstelle

Vor Beratungen der Koalition Ã¼ber MaÃŸnahmen gegen die hohen Energiepreise hat die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer vor Entlastungen 'mit der GieÃŸkanne' gewarnt. 'Die meisten Menschen kÃ¶nnen diese hÃ¶heren Spritpreise verkraften', sagte sie der 'NOZ'.

Vor den geplanten Beratungen der Koalitionsvertreter Ã¼ber MaÃŸnahmen gegen die hohen Energiepreise hat die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer vor Entlastungen "mit der GieÃŸkanne" gewarnt. "Das ist eine Krise, wie sie immer wieder mal vorkommt", sagte sie der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" vom Samstag. "Die meisten Menschen kÃ¶nnen diese hÃ¶heren Spritpreise verkraften." FÃ¼r die wenigsten Menschen seien die Mehrkosten existenzbedrohend.



"Wir mÃ¼ssen wegkommen von dem Gedanken, dass der Staat immer fÃ¼r alle alles auffÃ¤ngt", fuhr die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der "NOZ" fort. Es mÃ¼sse stattdessen jenen geholfen werden, die wirklich bedÃ¼rftig seien.



Es sei auÃŸerdem grundsÃ¤tzlich "verkehrt", in den Spritpreis einzugreifen, "denn die Leute sollen ja jetzt weniger fahren oder zumindest langsamer fahren". Ã–l sei wegen des Iran-Kriegs knapp, der Verbrauch mÃ¼sse gesenkt werden. Die Ã–lkrise mÃ¼sse auÃŸerdem dazu genutzt werden, "um von den fossilen EnergietrÃ¤gern unabhÃ¤ngiger zu werden", sagte Schnitzer. "Wenn wir beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und der ElektromobilitÃ¤t weiter wÃ¤ren, wÃ¤ren wir jetzt nicht so verletzbar."



Seit Tagen gehen die AnsÃ¤tze fÃ¼r Entlastungen der BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger von den derzeit hohen Spritpreisen auseinander, auch in der Bundesregierung. Am Wochenende sollen GesprÃ¤che dazu stattfinden. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) pocht auf Markteingriffe in der Spritpreiskrise und verweist auf andere europÃ¤ische LÃ¤nder. Kanzler Friedrich Merz (CDU) sieht Markteingriffe skeptisch.



Schnitzer schlug vor, die Stromsteuer fÃ¼r alle zu senken. AuÃŸerdem sei jetzt ein guter Zeitpunkt, das seit langem diskutierte Klimageld einzufÃ¼hren und "die CO2-Abgabe an die BÃ¼rger zurÃ¼ckzugeben". Im Gegenzug kÃ¶nne die Regierung MaÃŸnahmen streichen, "die wenig wachstumswirksam sind".