WeiÃŸes Haus: USA fÃ¼hren mit Iran und Pakistan direkte DreiergesprÃ¤che

Sharif empfÃ¤ngt die iranische Delegation

Die USA, Pakistan und der Iran haben am Samstag direkte DreiergesprÃ¤che gefÃ¼hrt. Vertreter der drei Parteien hÃ¤tten direkte persÃ¶nliche GesprÃ¤che gefÃ¼hrt, erklÃ¤rte ein hochrangiger Beamter aus dem WeiÃŸen Haus am Samstag.

Die USA, Pakistan und der Iran haben am Samstag direkte DreiergesprÃ¤che miteinander gefÃ¼hrt. Vertreter der drei Parteien hÃ¤tten in Islamabad direkte persÃ¶nliche GesprÃ¤che gefÃ¼hrt, erklÃ¤rte ein hochrangiger Beamter aus dem WeiÃŸen Haus. Dies stellt eine Abkehr von der bisherigen Praxis dar, bei der die Vertreter Washingtons und Teherans in getrennten RÃ¤umen saÃŸen und nur Ã¼ber einen Vermittler verhandelten.Â



Hochrangige Vertreter der USA und des Iran fÃ¼hren derzeit in Islamabad unter Vermittlung Pakistans GesprÃ¤che im BemÃ¼hen, den Iran-Krieg zu beenden. Die USA werden nach Angaben des WeiÃŸen Hauses von US-VizeprÃ¤sident JD Vance, dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-PrÃ¤sident Donald Trump, vertreten. Wer von iranischer und pakistanischer Seite an den GesprÃ¤chen teilnahm, teilte das WeiÃŸe Haus nicht mit.



Pakistans Regierungschef Shehbaz Sharif hatte die Delegationen der USA und des Iran zunÃ¤chst getrennt voneinander empfangen, bevor er die Verhandlungen fÃ¼r erÃ¶ffnet erklÃ¤rte.



Die USA und Israel hatten am 28. Februar Angriffe auf den Iran gestartet. Nach fÃ¼nf Wochen Krieg einigten sich die Konfliktparteien am Dienstag auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause. In dieser Zeit soll unter Pakistans Vermittlung Ã¼ber ein dauerhaftes Ende des Krieges verhandelt werden. Die Positionen der Kriegsparteien liegen aber extrem weit auseinander.