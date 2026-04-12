Peking verspricht bei Besuch von Taiwans OppositionsfÃ¼hrerin intensiveren Austausch

OppositionsfÃ¼hrerin Cheng Li-wun mit Xi Jinping

Peking hat bei einem historischen Besuch der taiwanischen OppositionsfÃ¼hrerin Cheng Li-wun mehrere MaÃŸnahmen fÃ¼r einen intensiveren Austausch mit Taiwan zugesagt.

Peking hat bei einem historischen Besuch der taiwanischen OppositionsfÃ¼hrerin Cheng Li-wun mehrere MaÃŸnahmen fÃ¼r einen intensiveren Austausch mit der Inselrepublik zugesagt. Eine "vollstÃ¤ndige Wiederaufnahme" von DirektflÃ¼gen zwischen China und Taiwan, die Zulassung ausgewÃ¤hlter taiwanischer Filme und Serien in der Volksrepublik sowie acht weitere MaÃŸnahmen sollten "die friedliche Entwicklung der Beziehungen Ã¼ber die TaiwanstraÃŸe hinweg" fÃ¶rdern, berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag kurz vor der geplanten Abreise der taiwanischen OppositionsfÃ¼hrerin.



Chengs Visite auf Einladung des chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping ab Freitag ist der erste Besuch seit zehn Jahren einer ParteifÃ¼hrung der taiwanischen Oppositionspartei Kuomintang (KMT) in China. In Taiwan sieht sich Cheng deshalb VorwÃ¼rfen ausgesetzt, zu pro-chinesisch zu sein.



Chinas PrÃ¤sident Xi hatte bei einem Treffen mit Cheng eine Wiedervereinigung von China mit der Inselrepublik Taiwan als unausweichlich bezeichnet. Der "allgemeine Trend von Landsleuten auf beiden Seiten der TaiwanstraÃŸe, sich anzunÃ¤hern, nÃ¤her zusammenzurÃ¼cken und sich zu vereinen, wird sich nicht verÃ¤ndern", sagte Xi weiter.



Cheng hatte im November den KMT-Parteivorsitz Ã¼bernommen und darauf bestanden, Chinas Staatschef zu treffen, bevor sie die USA besucht. Nach ihrem Treffen mit Xi sagte sie, ein Krieg mit China kÃ¶nne vermieden werden, wenn "wir uns gegen die UnabhÃ¤ngigkeit Taiwans stellen".



Peking hatte hochrangige Kontakte mit Taiwan 2016 abgebrochen, nachdem die UnabhÃ¤ngigkeitsbefÃ¼rworterin Tsai Ing-wen von der Demokratischen Fortschrittspartei dort die PrÃ¤sidentschaftswahl gewonnen und den chinesischen Anspruch auf Taiwan zurÃ¼ckgewiesen hatte.



China betrachtet das demokratische und selbstverwaltete Taiwan als abtrÃ¼nnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereint werden soll, und schlieÃŸt den Einsatz militÃ¤rischer Gewalt nicht aus. In den vergangenen Jahren hat Peking den Druck auf Taiwan mit zahlreichen MilitÃ¤rmanÃ¶vern verstÃ¤rkt.Â