IW: Kaufkraft in Heilbronn am hÃ¶chsten - Offenbach hinten

Rathaus von Offenbach (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Einwohner von Heilbronn haben laut einer aktuellen Auswertung die hÃ¶chste Kaufkraft in Deutschland.



Das teilte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Sonntag mit, das amtliche Einkommensdaten um regionale Preisunterschiede bereinigt hat. Heilbronn fÃ¼hrt demnach das Ranking an, obwohl die Stadt im Vorjahr nur im Mittelfeld lag. Die Spitzenplatzierung sei auf revidierte Einkommensdaten zurÃ¼ckzufÃ¼hren, die zeigten, dass Gewinnentnahmen aus Gewerbebetrieben in Heilbronn eine groÃŸe Rolle spielten. Diese machen in guten Jahren fast 50 Prozent der Bruttoeinnahmen aus, wÃ¤hrend der Durchschnitt in Baden-WÃ¼rttemberg bei knapp elf Prozent liege. Davon dÃ¼rften jedoch nur wenige Bewohner der Stadt profitieren.



Knapp hinter Heilbronn folgt der Landkreis Starnberg auf dem zweiten Rang. Hier ist das nominale Einkommen je Einwohner laut IW mit Ã¼ber 44.500 Euro am hÃ¶chsten. Aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten, die fast 14 Prozent Ã¼ber dem Bundesdurchschnitt lÃ¤gen, entspreche die Kaufkraft jedoch nur 39.200 Euro zu deutschen Durchschnittspreisen. AuffÃ¤llig sei, dass viele touristisch attraktive Regionen in der NÃ¤he wirtschaftsstarker Metropolen ebenfalls hohe Kaufkraftwerte aufwiesen. So ist das MÃ¼nchner Umland mit dem Landkreis Miesbach auf Rang fÃ¼nf vertreten, wÃ¤hrend der Hochtaunuskreis in der NÃ¤he von Frankfurt Rang acht erreicht.



Am unteren Ende des Rankings stehen "strukturschwache StÃ¤dte" wie Herne, Bremerhaven, Duisburg, Gelsenkirchen und Offenbach. Auch viele GroÃŸstÃ¤dte schneiden aufgrund hoher Wohnkosten schlecht ab. Stuttgart landet etwa auf Platz 249, deutlich dahinter folgen erst Hamburg, KÃ¶ln, Frankfurt und Berlin. Relativ gut schneiden lediglich MÃ¼nchen und DÃ¼sseldorf ab. Die grÃ¶ÃŸten ostdeutschen StÃ¤dte, Dresden und Leipzig, erreichen ebenfalls nur hintere PlÃ¤tze.

