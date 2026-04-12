Die AfD will die russische Erdgasleitung Nord Stream reaktivieren. In einem Positionspapier der in Cottbus tagenden AfD-Bundestagsfraktion heiÃŸt es, "wir werden die Versorgung mit Gas und Ã–l im deutschen Interesse weiter diversifizieren, neue ImportabhÃ¤ngigkeiten vermeiden und die Inbetriebnahme vorhandener Lieferwege wie der Nord-Stream-Pipeline ermÃ¶glichen." Das Papier lag der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag vor.
Die fÃ¼r den Transport von russischem Gas nach Deutschland gebauten Nord-Stream-Pipelines waren im September 2022 durch SprengsÃ¤tze schwer beschÃ¤digt worden. Planungen fÃ¼r eine Reparatur oder gar Inbetriebnahme gibt es bisher keine - seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine versuchen Deutschland und die EuropÃ¤ische Union mit Sanktionen Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin wirtschaftlich zu beschrÃ¤nken. GasverkÃ¤ufe Ã¼ber Nord Stream wÃ¼rden Russland Einnahmen bringen.
Neben einer Nord-Stream-Reaktivierung will die AfD auch die Kernenergie in Deutschland reaktivieren. Kohle und Gas sollen weiter genutzt werden, einen Ausstieg aus fossilen EnergietrÃ¤gern lehnen die AfD-Bundestagsabgeordneten ab.
AuÃŸerdem wollen sie Subventionen fÃ¼r Wind- und Solarenergie beenden und eine Reihe an Gesetzen wieder abschaffen. Dazu zÃ¤hlen das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das Netzausbaubeschleunigungsgesetz, das Klimaschutzgesetz und das WindenergieflÃ¤chenbedarfsgesetz. Diese Gesetze wurden eingefÃ¼hrt, um den Klimaschutz in Deutschland voranzutreiben.
Politik
Positionspapier: AfD-Bundestagsfraktion will Nord-Stream-Pipeline reaktivieren
- AFP - 12. April 2026, 10:52 Uhr
Die AfD will die russische Erdgasleitung Nord Stream reaktivieren. In einem Positionspapier der in Cottbus tagenden AfD-Bundestagsfraktion wird auÃŸerdem die RÃ¼ckkehr zur Kernenergie gefordert.
Die AfD will die russische Erdgasleitung Nord Stream reaktivieren. In einem Positionspapier der in Cottbus tagenden AfD-Bundestagsfraktion heiÃŸt es, "wir werden die Versorgung mit Gas und Ã–l im deutschen Interesse weiter diversifizieren, neue ImportabhÃ¤ngigkeiten vermeiden und die Inbetriebnahme vorhandener Lieferwege wie der Nord-Stream-Pipeline ermÃ¶glichen." Das Papier lag der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag vor.
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