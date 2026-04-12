Autolobby unterstÃ¼tzt Reiche im Regierungsstreit

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) unterstÃ¼tzt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) im aktuellen Streit um die Reformpolitik der Bundesregierung.



VDA-PrÃ¤sidentin Hildegard MÃ¼ller sagte der "Bild am Sonntag": "Bundeswirtschaftsministerin Reiche argumentiert zu Recht, dass Wachstum die Grundlage fÃ¼r unsere soziale Marktwirtschaft ist und dass dafÃ¼r eine strukturelle Neuaufstellung notwendig ist - ohne weitere Belastungen des Haushalts."



MÃ¼ller fÃ¼gte hinzu: "Die VorschlÃ¤ge, wie beispielsweise das Vorziehen der Senkung der KÃ¶rperschaftssteuer, die pragmatische Energiepolitik und die ehrliche Kommunikation gegenÃ¼ber den BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rgern, dass mehr und lÃ¤nger arbeiten RealitÃ¤t werden wird - sind daher folgerichtig und notwendig." Deutschland habe einen gewaltigen Reformbedarf in allen Bereichen: "Hier reichen keine kleinen Schritte, hier braucht es den groÃŸen Wurf, ein Um- und Neudenken und vor allem den Mut, VerÃ¤nderungen durchzusetzen, nur so sichern wir Wachstum, Wohlstand und ArbeitsplÃ¤tze."

