28-JÃ¤hriger in KÃ¶lner Stadtpark erstochen - Zwei VerdÃ¤chtige festgenommen

Blaulicht

In KÃ¶ln ist im Stadtpark Pulheim ein 28 Jahre alter Mann erstochen worden. Bei der Attacke in der Nacht zu Sonntag erlitt ein 35 Jahre alter Mann zudem schwere Stichverletzungen.

In KÃ¶ln ist im Stadtpark Pulheim ein 28 Jahre alter Mann erstochen worden. Bei der Attacke in der Nacht zum Sonntag erlitt ein 35 Jahre alter Mann zudem schwere Stichverletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der Domstadt mitteilten. Der Mann kam ins Krankenhaus.Â



In der NÃ¤he des Tatorts konnte die Polizei zwei MÃ¤nner im Alter von 20 und 24 Jahren als TatverdÃ¤chtige festnehmen. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen zu den HintergrÃ¼nden und zum Tatablauf Ã¼bernommen. Zeugen hatten demnach Polizisten auf der Polizeiwache auf die Auseinandersetzung aufmerksam gemacht. Am Tatort fanden Polizisten dann die zwei Schwerverletzten, von denen einer noch vor Ort trotz sofortiger RettungsmaÃŸnahmen starb.