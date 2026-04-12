Elf Tote durch Zyklon "Maila" in Papua-Neuguinea

ZerstÃ¶rung in Papua-Neuguinea

In Papua-Neuguinea sind nach BehÃ¶rdenangaben mindestens elf Menschen durch Zyklon 'Maila' ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten kÃ¶nnte allerdings noch steigen, weil das Telekommunikationsnetz in vielen Gebieten zusammengebrochen ist.

In Papua-Neuguinea sind nach BehÃ¶rdenangaben mindestens elf Menschen durch Zyklon "Maila" ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten kÃ¶nnte allerdings noch steigen, weil das Telekommunikationsnetz in vielen Gebieten zusammengebrochen ist. "Die Informationen sind noch bruchstÃ¼ckhaft, aber wir werden sicherstellen, jeden Ort, jede Insel und jede betroffene Gemeinde zu erreichen", erklÃ¤rte Regierungschef James Marape am Sonntag.



Marape teilte weiter mit, dass bereits eine Hilfsaktion zur Bereitstellung von Lebensmitteln und NotunterkÃ¼nften angelaufen sei. Er werde in die besonders betroffene Provinz Milne Bay reisen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, fÃ¼gte der Regierungschef hinzu.



Stark betroffen von "Maila" ist auch die Insel Bougainville, eine autonome Region Papua-Neuguineas, auf der nach Angaben der Regionalregierung vom Samstag StraÃŸen und BrÃ¼cken zerstÃ¶rt wurden. Ebenfalls betroffen war die Inselgruppe der Salomonen. Der Zyklon hatte sich am Samstag abgeschwÃ¤cht und wurde daraufhin zu einem Tiefdruckgebiet heruntergestuft.Â



Die australische AuÃŸenministerin Penny Wong sagte Papua-Neuguinea am Sonntag eine Million australische Dollar (600.000 Euro) an Hilfen zu. An die Salomonen wÃ¼rden 1,5 Millionen australische Dollar (900.000 Euro) ausgezahlt.