Brennpunkte

Elf Tote durch Zyklon "Maila" in Papua-Neuguinea

  • AFP - 12. April 2026, 16:38 Uhr
Bild vergrößern: Elf Tote durch Zyklon Maila in Papua-Neuguinea
ZerstÃ¶rung in Papua-Neuguinea
Bild: AFP

In Papua-Neuguinea sind nach BehÃ¶rdenangaben mindestens elf Menschen durch Zyklon 'Maila' ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten kÃ¶nnte allerdings noch steigen, weil das Telekommunikationsnetz in vielen Gebieten zusammengebrochen ist.

In Papua-Neuguinea sind nach BehÃ¶rdenangaben mindestens elf Menschen durch Zyklon "Maila" ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten kÃ¶nnte allerdings noch steigen, weil das Telekommunikationsnetz in vielen Gebieten zusammengebrochen ist. "Die Informationen sind noch bruchstÃ¼ckhaft, aber wir werden sicherstellen, jeden Ort, jede Insel und jede betroffene Gemeinde zu erreichen", erklÃ¤rte Regierungschef James Marape am Sonntag.

Marape teilte weiter mit, dass bereits eine Hilfsaktion zur Bereitstellung von Lebensmitteln und NotunterkÃ¼nften angelaufen sei. Er werde in die besonders betroffene Provinz Milne Bay reisen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, fÃ¼gte der Regierungschef hinzu.

Stark betroffen von "Maila" ist auch die Insel Bougainville, eine autonome Region Papua-Neuguineas, auf der nach Angaben der Regionalregierung vom Samstag StraÃŸen und BrÃ¼cken zerstÃ¶rt wurden. Ebenfalls betroffen war die Inselgruppe der Salomonen. Der Zyklon hatte sich am Samstag abgeschwÃ¤cht und wurde daraufhin zu einem Tiefdruckgebiet heruntergestuft.Â 

Die australische AuÃŸenministerin Penny Wong sagte Papua-Neuguinea am Sonntag eine Million australische Dollar (600.000 Euro) an Hilfen zu. An die Salomonen wÃ¼rden 1,5 Millionen australische Dollar (900.000 Euro) ausgezahlt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    RÃ¶ttgen hÃ¤lt US-Seeblockade der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r
    RÃ¶ttgen hÃ¤lt US-Seeblockade der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r "Ã¼berfÃ¤llig"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-AuÃŸenpolitiker Norbert RÃ¶ttgen hÃ¤lt die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigte Seeblockade der StraÃŸe von Hormus durch die

    Mehr
    Stegner kritisiert
    Stegner kritisiert "irrlichternde Haltung" Trumps im Irankrieg

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-AuÃŸenpolitiker Ralf Stegner hat das Vorgehen der US-Regierung gegen den Iran scharf kritisiert. Er sagte der "Rheinischen Post"

    Mehr
    Trump kÃ¼ndigt US-Seeblockade der StraÃŸe von Hormus an
    Trump kÃ¼ndigt US-Seeblockade der StraÃŸe von Hormus an

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach dem Scheitern der Verhandlungen mit dem Iran eine Seeblockade der StraÃŸe von Hormus angekÃ¼ndigt. Die US-Marine werde "mit sofortiger Wirkung

    Mehr
    "Milliardengrab E-Autos": Gewinn der grÃ¶ÃŸten 19 Autokonzerne 2025 stark geschrumpft
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr"
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Wirtschaftsweise:
    Wirtschaftsweise: "Die meisten Menschen kÃ¶nnen hÃ¶here Spritpreise verkraften"
    Bundesliga: KÃ¶ln schlÃ¤gt Bremen in hitzigem Kellerduell
    Bundesliga: KÃ¶ln schlÃ¤gt Bremen in hitzigem Kellerduell
    FrÃ¼hjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt im Zeichen des Iran-Kriegs
    FrÃ¼hjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt im Zeichen des Iran-Kriegs
    Kerkeling stellt sich im KZ Buchenwald gegen Rechtspopulisten und das Vergessen
    Kerkeling stellt sich im KZ Buchenwald gegen Rechtspopulisten und das Vergessen
    Peru hÃ¤lt erste Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl sowie Parlamentswahlen ab
    Peru hÃ¤lt erste Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl sowie Parlamentswahlen ab
    Hisbollah lehnt geplante GesprÃ¤che zwischen Libanon und Israel in Washington ab
    Hisbollah lehnt geplante GesprÃ¤che zwischen Libanon und Israel in Washington ab
    Union und SPD ringen um Entlastungen - Weidel bietet Merz Zusammenarbeit an
    Union und SPD ringen um Entlastungen - Weidel bietet Merz Zusammenarbeit an

    Top Meldungen

    Spritpreise: GrÃ¼ne werfen Merz FÃ¼hrungsversagen vor
    Spritpreise: GrÃ¼ne werfen Merz FÃ¼hrungsversagen vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) FÃ¼hrungsversagen im Koalitionsstreit Ã¼ber Entlastungen der BÃ¼rger

    Mehr
    SPD-VorstoÃŸ fÃ¼r Energiewende-Gutschein
    SPD-VorstoÃŸ fÃ¼r Energiewende-Gutschein

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Spitzentreffens der Koalition an diesem Sonntag warnt die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer,

    Mehr
    Autolobby unterstÃ¼tzt Reiche im Regierungsstreit
    Autolobby unterstÃ¼tzt Reiche im Regierungsstreit

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) unterstÃ¼tzt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) im aktuellen Streit um die Reformpolitik

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts