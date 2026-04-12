Stegner kritisiert "irrlichternde Haltung" Trumps im Irankrieg

Ralf Stegner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-AuÃŸenpolitiker Ralf Stegner hat das Vorgehen der US-Regierung gegen den Iran scharf kritisiert.



Er sagte der "Rheinischen Post" (Montag): "AnkÃ¼ndigungen, Drohungen, Ultimaten, SchmÃ¤hungen, Zickzackkurs, jetzt Seeblockade in der StraÃŸe von Hormus - die irrlichternde Haltung von US-PrÃ¤sident Donald Trump im Irankrieg versetzt nicht nur die Region in Angst und Schrecken, sondern die ganze Staatenwelt, bringt die BÃ¶rsen in Turbulenzen und verrÃ¤t nur eines nicht: Mit welchem Ziel und welcher Strategie dieser Krieg gefÃ¼hrt werden und wie und wann er enden soll." Stegner ergÃ¤nzte: "Das Chaos nimmt immer gefÃ¤hrlichere Formen an."

