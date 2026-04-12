Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) FÃ¼hrungsversagen im Koalitionsstreit Ã¼ber Entlastungen der BÃ¼rger von den stark gestiegenen Spritpreisen vor.
"Mitten in einer weltweiten Energiepreiskrise und einer wirtschaftspolitischen Krise in Deutschland zerlegt sich die Regierung Ã¶ffentlich. Das ist verantwortungslos", sagte Brantner der "Rheinischen Post" (Montag).
"WÃ¤hrend die Lage im Nahen Osten fragil bleibt, liefern sich Friedrich Merz und seine Koalition einen Machtkampf statt LÃ¶sungen. Katherina Reiche, aber auch Lars Klingbeil tragen zur Eskalation bei. Und der Kanzler? Schaut zu und bremst Entlastungen aus - das ist ein FÃ¼hrungsversagen", erklÃ¤rte die Oppositionspolitikerin.
"Wir brauchen jetzt klare MaÃŸnahmen in zwei Richtungen: direkte Entlastungen fÃ¼r die am stÃ¤rksten Betroffenen der Energiekrise und wirksame Reformen fÃ¼r unsere WettbewerbsfÃ¤higkeit und sozialen Sicherungssysteme."
Wirtschaft
Spritpreise: GrÃ¼ne werfen Merz FÃ¼hrungsversagen vor
- dts - 12. April 2026, 14:18 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) FÃ¼hrungsversagen im Koalitionsstreit Ã¼ber Entlastungen der BÃ¼rger von den stark gestiegenen Spritpreisen vor.
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