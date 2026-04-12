Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-AuÃŸenpolitiker Norbert RÃ¶ttgen hÃ¤lt die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigte Seeblockade der StraÃŸe von Hormus durch die US-Marine fÃ¼r Ã¼berfÃ¤llig.
"FÃ¼r die USA und fast den ganzen Rest der Welt ist es unabdingbar, dass das iranische Regime nicht die Kontrolle Ã¼ber die StraÃŸe von Hormus behÃ¤lt", sagte RÃ¶ttgen der "Rheinischen Post" (Montag).
"Dass die USA dem Regime nun selber die Nutzung und die fÃ¼r das Regime unerlÃ¤sslichen Einnahmen daraus abschneiden, ist Ã¼berfÃ¤llig", so RÃ¶ttgen. "Das iranische Ã–l geht im Wesentlichen nach China. FÃ¼r China besteht nun ein starkes Motiv, sich ebenfalls fÃ¼r eine freie Passage durch die StraÃŸe von Hormus einzusetzen."
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RÃ¶ttgen hÃ¤lt US-Seeblockade der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r "Ã¼berfÃ¤llig"
- dts - 12. April 2026, 16:51 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-AuÃŸenpolitiker Norbert RÃ¶ttgen hÃ¤lt die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigte Seeblockade der StraÃŸe von Hormus durch die US-Marine fÃ¼r Ã¼berfÃ¤llig.
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