Kerkeling stellt sich im KZ Buchenwald gegen Rechtspopulisten und das Vergessen

Kerkeling in Buchenwald

Mit eindringlichen Worten hat sich der Schauspieler Hape Kerkeling im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald gegen ein Erstarken der Rechten gewandt und ein Festhalten an der Erinnerung an die NS-Verbrechen gefordert.

Mit eindringlichen Worten hat sich der Schauspieler Hape Kerkeling im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald gegen ein Erstarken der Rechten gewandt und ein Festhalten an der Erinnerung an die NS-Verbrechen gefordert. "Wer diese Zeit zu einem Vogelschiss herabwÃ¼rdigen will, der greift unser Fundament an", sagte Kerkeling am Sonntag bei einer Gedenkfeier zur Befreiung des Lagers vor 81 Jahren. "Wenn heute wieder KrÃ¤fte erstarken, die unsere Erinnerungskultur diffamieren, ist das ein Schlag ins Gesicht aller Opfer und ihrer Nachfahren."



Mit seinen Ã„uÃŸerungen zielte er auf Bestrebungen der Rechten ab, in Deutschland eine Ã„nderung der Erinnerungskultur zu etablieren, die letztlich auf eine Relativierung des Holocaust hinauslÃ¤uft. Der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland hatte vor einigen Jahren die NS-Diktatur als einen "Vogelschiss in Ã¼ber 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte" bezeichnet.



"So etwas wie eine Gnade der spÃ¤ten Geburt gibt es nicht", sagte Kerkeling Ã¼ber die heutige Verantwortung fÃ¼r die Geschichte. "Wer heute behauptet, die Geschichte des Faschismus in Deutschland sei ein abgeschlossenes Kapitel, der hat nicht verstanden, dass die bÃ¶sen Geister von damals nicht in den Ruinen von Buchenwald geblieben sind", fuhr er fort. "Sie warten darauf, in verunglimpfender Sprache, bÃ¶sartiger Hetze, im dumpfen Ressentiment und in der alltÃ¤glichen GleichgÃ¼ltigkeit wieder geweckt zu werden."



Der Schauspieler und Komiker sprach in Buchenwald als Enkel eines Ãœberlebenden - sein GroÃŸvater musste einst als politischer HÃ¤ftling und HochverrÃ¤ter in dem KZ Zwangsarbeit verrichten, weil er nach der Machtergreifung FlugblÃ¤tter gegen Hitler verteilt hatte. "Er war ein Mensch, der schlichtweg nicht bereit war wegzusehen, als die Dunkelheit Ã¼ber Deutschland hereinbrach."



Er wolle die Erinnerung wachhalten, sagte Kerkeling. "Wer die Erinnerung an die Opfer als Belastung empfindet, vergisst, dass diese Erinnerung das einzige ist, was uns vor einer Zukunft als TÃ¤ter schÃ¼tzt." Ein Schlussstrich unter die Erinnerung wÃ¤re "der Schlussstrich unter unsere Demokratie", warnte er. Diese mÃ¼sse von jeder Generation stets "gegen die Bequemlichkeit des Wegsehens verteidigt" werden.



Im Konzentrationslager Buchenwald und seinen AuÃŸenlagern waren von 1937 bis 1945 insgesamt fast 280.000 NS-Opfer inhaftiert, mehr als 56.000 wurden ermordet oder starben aufgrund lebensfeindlicher Bedingungen. Unter den HÃ¤ftlingen waren Juden, Roma, inlÃ¤ndische politische Gegner der Nazis und Zwangsarbeiter aus Osteuropa. Buchenwald gehÃ¶rt zu den symboltrÃ¤chtigsten und bekanntesten frÃ¼heren Konzentrationslagern in Deutschland. In der DDR diente es als eine nationale GedenkstÃ¤tte.



Bei der Veranstaltung sprach auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos). Es erfÃ¼lle ihn "mit Wut", dass in Deutschland zunehmend rechtsextreme Angriffe auf KZ-GedenkstÃ¤tten verÃ¼bt wÃ¼rden und antisemitische Schmierereien in GÃ¤stebÃ¼chern zu finden seien. "Genauso fassungslos bin ich, dass neuerdings propalÃ¤stinensische Aktivisten Buchenwald fÃ¼r ihren Israelhass instrumentalisieren", sagte er.



Im Vorfeld des Gedenkens hatte es Kontroversen um eine von der Initiative Kufiyas in Buchenwald vor dem frÃ¼heren LagergelÃ¤nde angemeldete Mahnwache gegeben. Die Gruppe warf der GedenkstÃ¤tte "israelische Propaganda" sowie "Repression gegen jegliche PalÃ¤stinasolidaritÃ¤t" angesichts des israelischen Vorgehens im Gazastreifen vor. Das frÃ¼here KZ werde "zunehmend zu einem Ort des Geschichtsrevisionismus und der Genozidleugnung", erklÃ¤rte sie weiter. Kufiyas werden in Deutschland auch PalÃ¤stinsertÃ¼cher genannt.Â



Die VersammlungsbehÃ¶rde der Stadt Weimar verbot die Mahnwache am Lager. AuÃŸerdem billigte das Verwaltungsgericht Weimar ein von der GedenkstÃ¤tte ausgesprochenes Verbot des Kufiya-Tragens auf ihrem GelÃ¤nde im Kontext der Mahnwache.