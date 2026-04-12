Bundesliga: KÃ¶ln schlÃ¤gt Bremen in hitzigem Kellerduell

Marco Friedl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC KÃ¶ln hat sich am 29. Spieltag gegen Werder Bremen mit 3:1 durchgesetzt.



Die KÃ¶lner gingen frÃ¼h in FÃ¼hrung, als Said El Mala in der 7. Minute einen Foulelfmeter sicher im rechten unteren Eck versenkte. Die Bremer mussten nach einer Notbremse von Marco Friedl ab der 24. Minute in Unterzahl spielen. In der 65. Minute erhÃ¶hte Ragnar Ache fÃ¼r KÃ¶ln auf 2:0, nachdem er einen Abpraller im zweiten Versuch Ã¼ber die Linie drÃ¼ckte.



Werder Bremen gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der 76. Minute durch einen Foulelfmeter von Romano Schmid auf 2:1 heran. Schmid verlud den KÃ¶lner TorhÃ¼ter SchwÃ¤be und traf sicher ins linke Eck. Trotz der BemÃ¼hungen der Bremer, den Ausgleich zu erzielen, blieb es beim Sieg fÃ¼r die KÃ¶lner, den Isak Bergmann Johannesson in der Nachspielzeit schlieÃŸlich klarmachte.



Das Spiel war geprÃ¤gt von zahlreichen gelben Karten und intensiven ZweikÃ¤mpfen. Besonders auffÃ¤llig war Ragnar Ache, der sowohl ein Tor erzielte als auch einen Elfmeter verursachte. Die KÃ¶lner zeigten sich insgesamt druckvoller und konnten die drei Punkte in der Domstadt behalten. Dadurch kann der FC in der Tabelle an den Bremern vorbeiziehen und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

