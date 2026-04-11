Sport

2. Bundesliga: Hannover siegt im Verfolgerduell gegen Darmstadt 98

  • dts - 11. April 2026, 22:28 Uhr
Bild vergrößern: 2. Bundesliga: Hannover siegt im Verfolgerduell gegen Darmstadt 98
Maurice Neubauer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) - Hannover 96 hat sich im Verfolgerduell der 2. Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 mit 2:0 durchgesetzt.

Die Niedersachsen zeigten eine Ã¼berzeugende Leistung und sicherten sich durch Tore von Maurice Neubauer in der 14. Minute und Stefan Teitur Thordarson in der 56. Minute den verdienten Sieg. Darmstadt fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der GÃ¤ste und blieb Ã¼ber weite Strecken harmlos.

Das Spiel begann mit einer starken Phase der Hannoveraner, die frÃ¼h Druck aufbauten und in der 14. Minute durch Neubauer in FÃ¼hrung gingen. Pichler legte im Fallen quer, und Neubauer traf mit einem flachen Linksschuss ins rechte untere Eck. Darmstadt bemÃ¼hte sich, ins Spiel zu finden, doch die GÃ¤ste aus Hannover blieben die dominierende Mannschaft.

In der zweiten Halbzeit erhÃ¶hte Hannover den Druck und kam in der 56. Minute zum zweiten Treffer. Thordarson nutzte einen schnell ausgefÃ¼hrten FreistoÃŸ von Taibi, scheiterte zunÃ¤chst an Schuhen, setzte aber im Nachschuss per Kopf erfolgreich nach. Die DarmstÃ¤dter haderten mit der Freigabe des FreistoÃŸes, konnten jedoch keine Wende mehr herbeifÃ¼hren.

Trotz einiger Wechsel und taktischer Umstellungen gelang es Darmstadt kaum, die Hannoveraner Defensive ernsthaft in BedrÃ¤ngnis zu bringen. Hannover verteidigte konsequent und lieÃŸ erst spÃ¤t ein paar Chancen zu. Der Sieg bringt Hannover vorÃ¼bergehend auf den dritten Tabellenplatz, wÃ¤hrend Darmstadt einen RÃ¼ckschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen muss.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    1. Bundesliga: Bayern besiegen St. Pauli mit Bundesliga-Torrekord
    1. Bundesliga: Bayern besiegen St. Pauli mit Bundesliga-Torrekord

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat am Samstagabend im Millerntor-Stadion einen souverÃ¤nen 5:0-Sieg gegen den FC St. Pauli eingefahren. Bereits in der

    Mehr
    1. Bundesliga: RB Leipzig siegt knapp gegen MÃ¶nchengladbach
    1. Bundesliga: RB Leipzig siegt knapp gegen MÃ¶nchengladbach

    Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - RB Leipzig hat am 29. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga Borussia MÃ¶nchengladbach mit 1:0 besiegt. Das entscheidende Tor fiel in der 81. Minute

    Mehr
    2. Bundesliga: Dresden gewinnt in NÃ¼rnberg
    2. Bundesliga: Dresden gewinnt in NÃ¼rnberg

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Dynamo Dresden hat am 29. Spieltag der 2. Bundesliga einen 2:0-AuswÃ¤rtssieg gegen den 1. FC NÃ¼rnberg eingefahren. Ãœberschattet wurde die

    Mehr
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr"
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Wirtschaftsweise:
    Wirtschaftsweise: "Die meisten Menschen kÃ¶nnen hÃ¶here Spritpreise verkraften"
    Haus von OpenAI-Chef Sam Altman mit Molotowcocktail angegriffen
    Haus von OpenAI-Chef Sam Altman mit Molotowcocktail angegriffen
    Iranische Staatsmedien: Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in Pakistan pausiert
    Iranische Staatsmedien: Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in Pakistan pausiert
    Autoindustrie stellt sich in Koalitionsstreit hinter Wirtschaftsministerin Reiche
    Trump: Ausgang der Iran-Verhandlungen in Pakistan macht
    Trump: Ausgang der Iran-Verhandlungen in Pakistan macht "keinen Unterschied"
    Junge Union fordert RÃ¼ckkehr zur Wehrpflicht im nÃ¤chsten Januar
    Junge Union fordert RÃ¼ckkehr zur Wehrpflicht im nÃ¤chsten Januar
    Unternehmen sparen an Reinigungen
    Unternehmen sparen an Reinigungen
    Teheran dementiert Durchfahrt von US-Kriegsschiffen durch StraÃŸe von Hormus
    Teheran dementiert Durchfahrt von US-Kriegsschiffen durch StraÃŸe von Hormus

    Top Meldungen

    MIT-Chefin Connemann warnt vor Markteingriffen
    MIT-Chefin Connemann warnt vor Markteingriffen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Mittelstandsunion (MIT), Gitta Connemann, warnt die Koalitionsspitzen angesichts hoher Energiepreise vor Markteingriffen und

    Mehr
    Familienunternehmer-Chefin unterstellt Merz FÃ¼hrungsschwÃ¤che
    Familienunternehmer-Chefin unterstellt Merz FÃ¼hrungsschwÃ¤che

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts stagnierenden Wachstums und sinkender Investitionen hat die PrÃ¤sidentin des Verbandes "Die Familienunternehmer", Marie-Christine

    Mehr
    Pilotengewerkschaft VC ruft fÃ¼r Montag und Dienstag zu Streiks bei Lufthansa auf
    Pilotengewerkschaft VC ruft fÃ¼r Montag und Dienstag zu Streiks bei Lufthansa auf

    Die Lufthansa kommt nicht zur Ruhe: Die Vereinigung Cockpit (VC) hat die Pilotinnen und Piloten der grÃ¶ÃŸten deutschen Airline fÃ¼r Montag und Dienstag zu Streiks aufgerufen. Die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts