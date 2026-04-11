2. Bundesliga: Hannover siegt im Verfolgerduell gegen Darmstadt 98

Maurice Neubauer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) - Hannover 96 hat sich im Verfolgerduell der 2. Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 mit 2:0 durchgesetzt.



Die Niedersachsen zeigten eine Ã¼berzeugende Leistung und sicherten sich durch Tore von Maurice Neubauer in der 14. Minute und Stefan Teitur Thordarson in der 56. Minute den verdienten Sieg. Darmstadt fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der GÃ¤ste und blieb Ã¼ber weite Strecken harmlos.



Das Spiel begann mit einer starken Phase der Hannoveraner, die frÃ¼h Druck aufbauten und in der 14. Minute durch Neubauer in FÃ¼hrung gingen. Pichler legte im Fallen quer, und Neubauer traf mit einem flachen Linksschuss ins rechte untere Eck. Darmstadt bemÃ¼hte sich, ins Spiel zu finden, doch die GÃ¤ste aus Hannover blieben die dominierende Mannschaft.



In der zweiten Halbzeit erhÃ¶hte Hannover den Druck und kam in der 56. Minute zum zweiten Treffer. Thordarson nutzte einen schnell ausgefÃ¼hrten FreistoÃŸ von Taibi, scheiterte zunÃ¤chst an Schuhen, setzte aber im Nachschuss per Kopf erfolgreich nach. Die DarmstÃ¤dter haderten mit der Freigabe des FreistoÃŸes, konnten jedoch keine Wende mehr herbeifÃ¼hren.



Trotz einiger Wechsel und taktischer Umstellungen gelang es Darmstadt kaum, die Hannoveraner Defensive ernsthaft in BedrÃ¤ngnis zu bringen. Hannover verteidigte konsequent und lieÃŸ erst spÃ¤t ein paar Chancen zu. Der Sieg bringt Hannover vorÃ¼bergehend auf den dritten Tabellenplatz, wÃ¤hrend Darmstadt einen RÃ¼ckschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen muss.

