Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der VfB Stuttgart hat den Hamburger SV am 29. Bundesliga-Spieltag deutlich mit 4:0 besiegt und dabei Ã¼ber die gesamte Partie hinweg klar die Kontrolle behalten.
Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Geschehen und gingen in der 22. Minute in FÃ¼hrung: Angelo Stiller traf nach einer sehenswerten Kombination zum 1:0. In der 32. Minute legte Chris FÃ¼hrich nach und erhÃ¶hte mit einem platzierten Abschluss auf 2:0. Stuttgart blieb auch danach spielbestimmend und lieÃŸ weitere MÃ¶glichkeiten ungenutzt.
Kurz nach der Pause fiel die Vorentscheidung: Maximilian MittelstÃ¤dt erzielte in der 56. Minute mit einem abgefÃ¤lschten Distanzschuss das 3:0. Die Schwaben erspielten sich in der Folge zahlreiche weitere Chancen, scheiterten jedoch mehrfach am starken HSV-TorhÃ¼ter Daniel Heuer Fernandes oder an der eigenen Chancenverwertung. Deniz Undav vergab in der 82. Minute zudem einen Foulelfmeter. Den Schlusspunkt setzte schlieÃŸlich der eingewechselte Bilal El Khannouss, der in der 86. Minute mit einem abgefÃ¤lschten Schuss zum 4:0-Endstand traf.
Sport
Bundesliga: Stuttgart feiert Kantersieg gegen Hamburg
- dts - 12. April 2026, 19:42 Uhr
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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der VfB Stuttgart hat den Hamburger SV am 29. Bundesliga-Spieltag deutlich mit 4:0 besiegt und dabei Ã¼ber die gesamte Partie hinweg klar die Kontrolle behalten.
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