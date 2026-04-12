Politik

Ungarn: Orban gesteht Wahlniederlage ein und gratuliert OppositionsfÃ¼hrer Magyar

  • AFP - 12. April 2026, 21:44 Uhr
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Ungarns Regierungschef Orban am Sonntag vor AnhÃ¤ngern in Budapest
Bild: AFP

Der seit 16 Jahren in Ungarn regierende MinisterprÃ¤sident Viktor Orban hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden.

Der seit 16 Jahren in Ungarn regierende MinisterprÃ¤sident Viktor Orban hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden. "Die Wahlergebnisse sind, wenn auch noch nicht endgÃ¼ltig, klar. FÃ¼r uns sind sie schmerzhaft, aber eindeutig", sagte Orban am Sonntagabend vor Journalisten.Â 

"Uns ist nicht die Verantwortung und die Chance zum Regieren anvertraut worden. Ich habe der siegreichen Partei gratuliert", sagte der rechtsnationalistische Regierungschef weiter. Sein Herausforderer Peter Magyar schrieb im Onlinedienst Facebook: "MinisterprÃ¤sident Viktor Orban hat mich gerade angerufen, um uns zu unserem Sieg zu gratulieren."Â 

Nach AuszÃ¤hlung von mehr als 53 Prozent der Stimmen kam Magyars konservative Partei Tisza auf 52,49 Prozent der Stimmen, wÃ¤hrend die rechtsnationale Fidesz von Orban bei 38,83 Prozent lag. Die international viel beachtete Richtungswahl in Ungarn verzeichnete eine Rekordbeteiligung von 77,8 Prozent.

Der Machtwechsel in Budapest hat voraussichtlich weitreichende Folgen fÃ¼r die AuÃŸenpolitik des zentraleuropÃ¤ischen Landes und EU-Mitglieds: WÃ¤hrend sich Orban seit Jahren auf Konfrontationskurs zu BrÃ¼ssel befindet und trotz des Ukraine-Krieges gute Kontakte zum russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin unterhÃ¤lt, hat Magyar angekÃ¼ndigt, einen pro-westlichen Kurs zu verfolgen und Ungarn zu einem verlÃ¤sslichen Nato- und EU-Partner zu machen.

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