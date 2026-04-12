Benzinpreis-Proteste in Irland: Regierung beschlieÃŸt erneute Steuersenkungen

Nach teils gewaltsamen Protesten gegen die hohen Spritpreise in Irland hat die Regierung eine erneute Senkung der Benzin- und Dieselsteuern beschlossen. "Wir haben Sie gehÃ¶rt", erklÃ¤rten Premierminister Micheal Martin und sein Stellvertreter Simon Harris am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Blick auf die Demonstranten. Die Regierung habe in einer Krisensitzung ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 505 Millionen Euro geschnÃ¼rt, um die Auswirkungen des Iran-Kriegs abzufedern.
"Wir haben bereits MaÃŸnahmen ergriffen und heute ergreifen wir weitere", sagte Harris. Die wichtigste MaÃŸnahme im neuen Paket ist eine weitere Senkung der Diesel- und Benzinsteuer um 10 Cent pro Liter bis Ende Juli. Im MÃ¤rz hatte die Regierung bereits eine Senkung um 20 Cent auf Diesel und 15 Cent auf Benzin beschlossen. Zudem soll die geplante ErhÃ¶hung der COâ‚‚-Steuer auf Oktober verschoben werden.Â
Regierungschef Martin warnte zugleich vor der Fortsetzung der Blockaden von Tankstellen und Ã–ldepots im ganzen Land. Wer gegen die Regeln verstoÃŸe, mÃ¼sse "mit der vollen HÃ¤rte des Gesetzes rechnen".
Die teils gewaltsamen Demonstrationen gegen die hohen Spritpreise hatten vor knapp einer Woche begonnen - sie wurden von Landwirten und dem Speditionsgewerbe angefÃ¼hrt. Teilnehmer blockierten teilweise die einzige Raffinerie Irlands und schrÃ¤nkten die Zufahrt zu zwei Kraftstofflagern ein. In der Hauptstadt Dublin sorgten Demonstrationen fÃ¼r Verkehrschaos. Zahlreiche Tankstellen vor allem im Westen des Landes hatten wegen PanikkÃ¤ufen keinen Kraftstoff mehr.
Am Samstag hatte der obersten Polizeichef des Landes gewarnt, die Proteste brÃ¤chten "den Staat in Gefahr". Die Blockade "wichtiger nationaler Infrastruktur wie Treibstoffdepots und Raffinerien" habe zu massiven TreibstoffengpÃ¤ssen gefÃ¼hrt, sagte Justin Kelly. Dies wirke sich "unmittelbar auf Rettungsdienste wie KrankenhÃ¤user, Krankentransporte und Feuerwehr aus".Â
Die Demonstranten nÃ¤hmen mit ihren "illegalen" Aktionen "das Land in Geiselhaft", kritisierte der Chef der irischen Polizei. Zugleich wurden zusÃ¤tzliche SicherheitskrÃ¤fte entsandt, um die Blockaden zu beenden.
Politik
Benzinpreis-Proteste in Irland: Regierung beschlieÃŸt erneute Steuersenkungen
- AFP - 12. April 2026, 21:12 Uhr
Nach teils gewaltsamen Protesten gegen die hohen Spritpreise in Irland hat die Regierung eine erneute Senkung der Benzin- und Dieselsteuern beschlossen. Die verkÃ¼ndete ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 505 Millionen Euro.
Nach teils gewaltsamen Protesten gegen die hohen Spritpreise in Irland hat die Regierung eine erneute Senkung der Benzin- und Dieselsteuern beschlossen. "Wir haben Sie gehÃ¶rt", erklÃ¤rten Premierminister Micheal Martin und sein Stellvertreter Simon Harris am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Blick auf die Demonstranten. Die Regierung habe in einer Krisensitzung ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 505 Millionen Euro geschnÃ¼rt, um die Auswirkungen des Iran-Kriegs abzufedern.
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