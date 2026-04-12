Politik

Benzinpreis-Proteste in Irland: Regierung beschlieÃŸt erneute Steuersenkungen

  • AFP - 12. April 2026, 21:12 Uhr
Bild vergrößern: Benzinpreis-Proteste in Irland: Regierung beschlieÃŸt erneute Steuersenkungen
Benzinpreis-Protest in Dublin
Bild: AFP

Nach teils gewaltsamen Protesten gegen die hohen Spritpreise in Irland hat die Regierung eine erneute Senkung der Benzin- und Dieselsteuern beschlossen. Die verkÃ¼ndete ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 505 Millionen Euro.

Nach teils gewaltsamen Protesten gegen die hohen Spritpreise in Irland hat die Regierung eine erneute Senkung der Benzin- und Dieselsteuern beschlossen. "Wir haben Sie gehÃ¶rt", erklÃ¤rten Premierminister Micheal Martin und sein Stellvertreter Simon Harris am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Blick auf die Demonstranten. Die Regierung habe in einer Krisensitzung ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 505 Millionen Euro geschnÃ¼rt, um die Auswirkungen des Iran-Kriegs abzufedern.

"Wir haben bereits MaÃŸnahmen ergriffen und heute ergreifen wir weitere", sagte Harris. Die wichtigste MaÃŸnahme im neuen Paket ist eine weitere Senkung der Diesel- und Benzinsteuer um 10 Cent pro Liter bis Ende Juli. Im MÃ¤rz hatte die Regierung bereits eine Senkung um 20 Cent auf Diesel und 15 Cent auf Benzin beschlossen. Zudem soll die geplante ErhÃ¶hung der COâ‚‚-Steuer auf Oktober verschoben werden.Â 

Regierungschef Martin warnte zugleich vor der Fortsetzung der Blockaden von Tankstellen und Ã–ldepots im ganzen Land. Wer gegen die Regeln verstoÃŸe, mÃ¼sse "mit der vollen HÃ¤rte des Gesetzes rechnen".

Die teils gewaltsamen Demonstrationen gegen die hohen Spritpreise hatten vor knapp einer Woche begonnen - sie wurden von Landwirten und dem Speditionsgewerbe angefÃ¼hrt. Teilnehmer blockierten teilweise die einzige Raffinerie Irlands und schrÃ¤nkten die Zufahrt zu zwei Kraftstofflagern ein. In der Hauptstadt Dublin sorgten Demonstrationen fÃ¼r Verkehrschaos. Zahlreiche Tankstellen vor allem im Westen des Landes hatten wegen PanikkÃ¤ufen keinen Kraftstoff mehr.

Am Samstag hatte der obersten Polizeichef des Landes gewarnt, die Proteste brÃ¤chten "den Staat in Gefahr". Die Blockade "wichtiger nationaler Infrastruktur wie Treibstoffdepots und Raffinerien" habe zu massiven TreibstoffengpÃ¤ssen gefÃ¼hrt, sagte Justin Kelly. Dies wirke sich "unmittelbar auf Rettungsdienste wie KrankenhÃ¤user, Krankentransporte und Feuerwehr aus".Â 

Die Demonstranten nÃ¤hmen mit ihren "illegalen" Aktionen "das Land in Geiselhaft", kritisierte der Chef der irischen Polizei. Zugleich wurden zusÃ¤tzliche SicherheitskrÃ¤fte entsandt, um die Blockaden zu beenden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ungarn: Orban gesteht Wahlniederlage ein und gratuliert OppositionsfÃ¼hrer Magyar
    Ungarn: Orban gesteht Wahlniederlage ein und gratuliert OppositionsfÃ¼hrer Magyar

    Der seit 16 Jahren in Ungarn regierende MinisterprÃ¤sident Viktor Orban hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden. "Die Wahlergebnisse sind, wenn auch noch nicht

    Mehr
    Rekordbeteiligung bei Parlamentswahl in Ungarn - Wahllokale geschlossen
    Rekordbeteiligung bei Parlamentswahl in Ungarn - Wahllokale geschlossen

    Die Parlamentswahl in Ungarn hat eine Rekordbeteiligung verzeichnet. Um 18.30 Uhr - eine halbe Stunde vor SchlieÃŸung der Wahllokale - wurde am Sonntag eine Beteiligungsquote von

    Mehr
    Kerkeling stellt sich im KZ Buchenwald gegen Rechtspopulisten und das Vergessen
    Kerkeling stellt sich im KZ Buchenwald gegen Rechtspopulisten und das Vergessen

    Mit eindringlichen Worten hat sich der Schauspieler Hape Kerkeling im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald gegen ein Erstarken der Rechten gewandt und ein Festhalten an der

    Mehr
    "Milliardengrab E-Autos": Gewinn der grÃ¶ÃŸten 19 Autokonzerne 2025 stark geschrumpft
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr"
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Wirtschaftsweise:
    Wirtschaftsweise: "Die meisten Menschen kÃ¶nnen hÃ¶here Spritpreise verkraften"
    Weber sieht Wahl in Ungarn als Signal gegen Europas Rechtspopulisten
    Weber sieht Wahl in Ungarn als Signal gegen Europas Rechtspopulisten
    Von der Leyen und Macron gratulieren Magyar zu Wahlsieg in Ungarn
    Von der Leyen und Macron gratulieren Magyar zu Wahlsieg in Ungarn
    Bundesliga: Freiburg gewinnt knapp in Mainz
    Bundesliga: Freiburg gewinnt knapp in Mainz
    Regierung: Libanon bemÃ¼ht sich um Ende des Kriegs und Abzug israelischer Truppen
    Regierung: Libanon bemÃ¼ht sich um Ende des Kriegs und Abzug israelischer Truppen
    Bundesliga: Stuttgart feiert Kantersieg gegen Hamburg
    Bundesliga: Stuttgart feiert Kantersieg gegen Hamburg
    Netanjahu verÃ¶ffentlicht Video von Truppenbesuch im SÃ¼dlibanon
    Netanjahu verÃ¶ffentlicht Video von Truppenbesuch im SÃ¼dlibanon

    Top Meldungen

    Brantner wirft Merz und Klingbeil mangelnde FÃ¼hrungsbereitschaft vor
    Brantner wirft Merz und Klingbeil mangelnde FÃ¼hrungsbereitschaft vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Koalitionsstreits zwischen Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) und Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) wirft die

    Mehr
    FrÃ¼hjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt im Zeichen des Iran-Kriegs
    FrÃ¼hjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt im Zeichen des Iran-Kriegs

    In Washington beginnt am Montag die FrÃ¼hjahrstagung des Internationalen WÃ¤hrungsfonds (IWF) und der Weltbank (ab 16.00 Uhr MESZ). Schwerpunktthema sind die wirtschaftlichen und

    Mehr
    Spritpreise: GrÃ¼ne werfen Merz FÃ¼hrungsversagen vor
    Spritpreise: GrÃ¼ne werfen Merz FÃ¼hrungsversagen vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) FÃ¼hrungsversagen im Koalitionsstreit Ã¼ber Entlastungen der BÃ¼rger

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts