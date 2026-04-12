Von der Leyen und Macron gratulieren Magyar zu Wahlsieg in Ungarn

Budapest (dts Nachrichtenagentur) - EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron haben am Sonntagabend PÃ©ter Magyar zum Wahlsieg in Ungarn gratuliert, nachdem der bisherige ungarische Premierminister Viktor OrbÃ¡n seine Niederlage eingestanden hat.
"Das Herz Europas schlÃ¤gt heute Abend in Ungarn stÃ¤rker", schrieb von der Leyen in sozialen Netzwerken. "Ungarn hat sich fÃ¼r Europa entschieden. Europa hat sich schon immer fÃ¼r Ungarn entschieden." Nun kehre ein Land auf seinen europÃ¤ischen Weg zurÃ¼ck. "Die Union wird stÃ¤rker", so die KommissionprÃ¤sidentin.
Macron erklÃ¤rte, er habe mit Peter Magyar gesprochen, um ihm zu seinem Sieg in Ungarn zu gratulieren. "Frankreich begrÃ¼ÃŸt diesen Sieg als Zeichen der demokratischen Teilhabe, des Bekenntnisses des ungarischen Volkes zu den Werten der EuropÃ¤ischen Union und als Zeichen fÃ¼r Ungarns Stellung in Europa", schrieb der franzÃ¶sische PrÃ¤sident. "Lassen Sie uns gemeinsam ein souverÃ¤neres Europa vorantreiben - fÃ¼r die Sicherheit unseres Kontinents, unsere WettbewerbsfÃ¤higkeit und unsere Demokratie."
Die Stimmen der Parlamentswahl werden aktuell noch ausgezÃ¤hlt. Nach Hochrechnungen des nationalen WahlbÃ¼ros liegt Magyars Partei Tisza klar vorne, wÃ¤hrend OrbÃ¡n nach 16 Jahren Regierungszeit abgewÃ¤hlt wÃ¤re. Bei einem AuszÃ¤hlungsstand von 77,45 Prozent der Stimmen kann Tisza derzeit mit 138 der 199 Sitze rechnen. Damit hÃ¤tte die neu im Parlament vertretene Partei eine Zweidrittelmehrheit, mit der sie die Verfassung Ã¤ndern kÃ¶nnte.
OrbÃ¡ns Partei Fidesz, die gemeinsam mit dem Regierungspartner KDNP bei der letzten Wahl 135 Sitze gewonnen hatte, wÃ¼rde deutlich verlieren und kÃ¤me nunmehr auf 54 Abgeordnete. Mi HazÃ¡nk Mozgalom steht in der Hochrechnung bei 7 Sitzen.
106 der 199 Sitze im ungarischen Parlament werden Ã¼ber die Erststimmen in Einerwahlkreisen mit einfacher Mehrheit an Direktkandidaten vergeben. FÃ¼r die Ã¼brigen 93 Mandate werden neben der Listenstimmen auch all die Stimmen berÃ¼cksichtigt, die die unterlegenen Direktkandidaten erhalten haben, sowie all die Stimmen, um die die Wahlkreisgewinner vor den jeweils Zweiplatzierten liegen.
Politik
Von der Leyen und Macron gratulieren Magyar zu Wahlsieg in Ungarn
- dts - 12. April 2026, 22:08 Uhr
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Budapest (dts Nachrichtenagentur) - EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron haben am Sonntagabend PÃ©ter Magyar zum Wahlsieg in Ungarn gratuliert, nachdem der bisherige ungarische Premierminister Viktor OrbÃ¡n seine Niederlage eingestanden hat.
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