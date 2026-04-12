Von der Leyen und Macron gratulieren Magyar zu Wahlsieg in Ungarn

Tisza-AnhÃ¤nger feiern auf der Wahlparty am 12.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Budapest (dts Nachrichtenagentur) - EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron haben am Sonntagabend PÃ©ter Magyar zum Wahlsieg in Ungarn gratuliert, nachdem der bisherige ungarische Premierminister Viktor OrbÃ¡n seine Niederlage eingestanden hat.



"Das Herz Europas schlÃ¤gt heute Abend in Ungarn stÃ¤rker", schrieb von der Leyen in sozialen Netzwerken. "Ungarn hat sich fÃ¼r Europa entschieden. Europa hat sich schon immer fÃ¼r Ungarn entschieden." Nun kehre ein Land auf seinen europÃ¤ischen Weg zurÃ¼ck. "Die Union wird stÃ¤rker", so die KommissionprÃ¤sidentin.



Macron erklÃ¤rte, er habe mit Peter Magyar gesprochen, um ihm zu seinem Sieg in Ungarn zu gratulieren. "Frankreich begrÃ¼ÃŸt diesen Sieg als Zeichen der demokratischen Teilhabe, des Bekenntnisses des ungarischen Volkes zu den Werten der EuropÃ¤ischen Union und als Zeichen fÃ¼r Ungarns Stellung in Europa", schrieb der franzÃ¶sische PrÃ¤sident. "Lassen Sie uns gemeinsam ein souverÃ¤neres Europa vorantreiben - fÃ¼r die Sicherheit unseres Kontinents, unsere WettbewerbsfÃ¤higkeit und unsere Demokratie."



Die Stimmen der Parlamentswahl werden aktuell noch ausgezÃ¤hlt. Nach Hochrechnungen des nationalen WahlbÃ¼ros liegt Magyars Partei Tisza klar vorne, wÃ¤hrend OrbÃ¡n nach 16 Jahren Regierungszeit abgewÃ¤hlt wÃ¤re. Bei einem AuszÃ¤hlungsstand von 77,45 Prozent der Stimmen kann Tisza derzeit mit 138 der 199 Sitze rechnen. Damit hÃ¤tte die neu im Parlament vertretene Partei eine Zweidrittelmehrheit, mit der sie die Verfassung Ã¤ndern kÃ¶nnte.



OrbÃ¡ns Partei Fidesz, die gemeinsam mit dem Regierungspartner KDNP bei der letzten Wahl 135 Sitze gewonnen hatte, wÃ¼rde deutlich verlieren und kÃ¤me nunmehr auf 54 Abgeordnete. Mi HazÃ¡nk Mozgalom steht in der Hochrechnung bei 7 Sitzen.



106 der 199 Sitze im ungarischen Parlament werden Ã¼ber die Erststimmen in Einerwahlkreisen mit einfacher Mehrheit an Direktkandidaten vergeben. FÃ¼r die Ã¼brigen 93 Mandate werden neben der Listenstimmen auch all die Stimmen berÃ¼cksichtigt, die die unterlegenen Direktkandidaten erhalten haben, sowie all die Stimmen, um die die Wahlkreisgewinner vor den jeweils Zweiplatzierten liegen.

