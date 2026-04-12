Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Freiburg hat beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:0 gewonnen und damit am 29. Bundesliga-Spieltag drei Punkte aus der Mewa Arena entfÃ¼hrt.
Die Partie begann insgesamt verhalten, mit wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. Die beste MÃ¶glichkeit der ersten Halbzeit gehÃ¶rte den Gastgebern, als ein Distanzschuss von Stefan Posch am Pfosten landete. Ansonsten dominierten ZweikÃ¤mpfe und Ungenauigkeiten das Spiel, sodass es torlos in die Pause ging.
Direkt nach dem Seitenwechsel fiel die entscheidende Szene: Nach einem weiten Einwurf und einer artistischen Weiterleitung kam Lucas HÃ¶ler frei zum Kopfball und traf in der 47. Minute zum 1:0 fÃ¼r Freiburg.
In der Folge Ã¼bernahmen die GÃ¤ste die Kontrolle und hÃ¤tten ihre FÃ¼hrung ausbauen kÃ¶nnen, doch Mainz-TorhÃ¼ter Daniel Batz verhinderte mit starken Paraden weitere Gegentreffer. Die Hausherren fanden lange kein Mittel, um gefÃ¤hrlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Erst in der Schlussphase ergaben sich Chancen, doch unter anderem Silvan Widmer scheiterte mit einem zentralen Abschluss.
Freiburg verteidigte die knappe FÃ¼hrung in den letzten Minuten konsequent und lieÃŸ keine klare AusgleichsmÃ¶glichkeit mehr zu. Damit endete zugleich die Serie der Mainzer ohne Niederlage.
Sport
Bundesliga: Freiburg gewinnt knapp in Mainz
- dts - 12. April 2026, 21:45 Uhr
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Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Freiburg hat beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:0 gewonnen und damit am 29. Bundesliga-Spieltag drei Punkte aus der Mewa Arena entfÃ¼hrt.
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