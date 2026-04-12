Regierung: Libanon bemÃ¼ht sich um Ende des Kriegs und Abzug israelischer Truppen

Der Libanon strebt nach den Worten von Regierungschef Nawaf Salam die Beendigung des Kriegs zwischen Israel und der Hisbollah sowie einen Abzug der israelischen Truppen an. "Wir werden uns weiterhin dafÃ¼r einsetzen, diesen Krieg zu beenden, den Abzug Israels aus all unseren Gebieten sicherzustellen, die RÃ¼ckkehr aller Gefangenen zu erreichen, unsere zerstÃ¶rten DÃ¶rfer und StÃ¤dte wieder aufzubauen und die sichere RÃ¼ckkehr der Vertriebenen zu gewÃ¤hrleisten", sagte Salam in einer Fensehansprache am Sonntag.Â
Der Libanon bemÃ¼he sich weiterhin, "Verhandlungen zu fÃ¼hren, um den Krieg zu beenden", betonte er. Salam Ã¤uÃŸerte sich vor fÃ¼r Dienstag geplanten direkten GesprÃ¤chen Israels und des Libanon im US-AuÃŸenministerium in Washington. Die libanesische PrÃ¤sidentschaft teilte am Freitag mit, dabei wÃ¼rde Ã¼ber eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah und Israel verhandelt werden. Die israelische Regierung strebt nach eigenen Angaben GesprÃ¤che Ã¼ber eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Hisbollah-Miliz und Ã¼ber friedliche Beziehungen zwischen den beiden NachbarlÃ¤ndern an.Â
Bislang unterhalten beide NachbarlÃ¤nder keine formalen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. Offiziell erkennt der Libanon Israel nicht an.
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte am Samstag in einer Fernsehansprache, der Libanon habe "im vergangenen Monat mehrmals den Beginn direkter FriedensgesprÃ¤che" vorgeschlagen. "Ich habe meine Zustimmung gegeben, aber unter zwei Bedingungen: Wir wollen die Entwaffnung der Hisbollah. Und wir wollen ein echtes Friedensabkommen, das Ã¼ber Generationen Bestand hat."
Die Hisbollah-Miliz lehnt die GesprÃ¤che ab und bezeichnete sie am Samstag als "gesetzeswidrig". Die angekÃ¼ndigten GesprÃ¤che seien "ein offensichtlicher VerstoÃŸ" gegen "die Verfassung und libanesische Gesetze" und "verschÃ¤rfen die inneren Spaltungen im Libanon", erklÃ¤rte der Hisbollah-Vertreter Hassan Fadlallah.Â
Brennpunkte
Regierung: Libanon bemÃ¼ht sich um Ende des Kriegs und Abzug israelischer Truppen
- AFP - 12. April 2026, 21:15 Uhr
Der Libanon strebt nach den Worten von Regierungschef Nawaf Salam weiterhin die Beendigung des Kriegs zwischen Israel und der Hisbollah sowie einen Abzug der israelischen Truppen an.
Der Libanon strebt nach den Worten von Regierungschef Nawaf Salam die Beendigung des Kriegs zwischen Israel und der Hisbollah sowie einen Abzug der israelischen Truppen an. "Wir werden uns weiterhin dafÃ¼r einsetzen, diesen Krieg zu beenden, den Abzug Israels aus all unseren Gebieten sicherzustellen, die RÃ¼ckkehr aller Gefangenen zu erreichen, unsere zerstÃ¶rten DÃ¶rfer und StÃ¤dte wieder aufzubauen und die sichere RÃ¼ckkehr der Vertriebenen zu gewÃ¤hrleisten", sagte Salam in einer Fensehansprache am Sonntag.Â
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