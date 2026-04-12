Politik

Weber sieht Wahl in Ungarn als Signal gegen Europas Rechtspopulisten

  • dts - 12. April 2026, 22:23 Uhr
Bild vergrößern: Weber sieht Wahl in Ungarn als Signal gegen Europas Rechtspopulisten
Tisza-AnhÃ¤nger am 12.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - EVP-Chef Manfred Weber (CSU) hat Ungarns OppositionsfÃ¼hrer PÃ©ter Magyar eigenen Angaben zufolge telefonisch zum Wahlsieg gratuliert. Die Wahl in Ungarn sei ein Signal gegen Europas Rechtspopulisten.

"Die Rechtspopulisten in Europa verlieren heute Nacht ihre Identifikationsfigur", sagte Weber dem "Spiegel". "BÃ¼rgerliche, proeuropÃ¤ische Politik gewinnt Wahlen. Das ist das Signal dieser historischen Wahlnacht."

Die Ungarn hÃ¤tten sich fÃ¼r eine Partei entschieden, die ihre konkreten Sorgen in den Fokus stelle und LÃ¶sungen anbiete. "Gesundheit, Bildung, sichere Jobs und hÃ¶here LÃ¶hne", so Weber, in dessen Fraktion im EU-Parlament Magyar bislang sitzt. "Ich bin stolz auf PÃ©ter Magyar. Der anti-europÃ¤ische OrbÃ¡n-Kurs ist gescheitert."

OrbÃ¡ns Politik habe die Ungarn "Ã¤rmer gemacht", sagte der EVP-Chef. "Populisten liefern nicht."

Die Stimmen der Parlamentswahl werden aktuell noch ausgezÃ¤hlt. Nach Hochrechnungen des nationalen WahlbÃ¼ros liegt Magyars Partei Tisza klar vorne, wÃ¤hrend OrbÃ¡n nach 16 Jahren Regierungszeit abgewÃ¤hlt wÃ¤re. Bei einem AuszÃ¤hlungsstand von 81,49 Prozent der Stimmen kann Tisza derzeit mit 137 der 199 Sitze rechnen. Damit hÃ¤tte die neu im Parlament vertretene Partei eine Zweidrittelmehrheit, mit der sie die Verfassung Ã¤ndern kÃ¶nnte.

OrbÃ¡ns Partei Fidesz, die gemeinsam mit dem Regierungspartner KDNP bei der letzten Wahl 135 Sitze gewonnen hatte, wÃ¼rde deutlich verlieren und kÃ¤me nunmehr auf 55 Abgeordnete. Mi HazÃ¡nk Mozgalom steht in der Hochrechnung bei 7 Sitzen.

106 der 199 Sitze im ungarischen Parlament werden Ã¼ber die Erststimmen in Einerwahlkreisen mit einfacher Mehrheit an Direktkandidaten vergeben. FÃ¼r die Ã¼brigen 93 Mandate werden neben der Listenstimmen auch all die Stimmen berÃ¼cksichtigt, die die unterlegenen Direktkandidaten erhalten haben, sowie all die Stimmen, um die die Wahlkreisgewinner vor den jeweils Zweiplatzierten liegen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Von der Leyen und Macron gratulieren Magyar zu Wahlsieg in Ungarn
    Von der Leyen und Macron gratulieren Magyar zu Wahlsieg in Ungarn

    Budapest (dts Nachrichtenagentur) - EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron haben am Sonntagabend PÃ©ter Magyar zum

    Mehr
    Deutschland hinkt bei Reduzierung vermeidbarer TodesfÃ¤lle hinterher
    Deutschland hinkt bei Reduzierung vermeidbarer TodesfÃ¤lle hinterher

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Obwohl Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten Fortschritte bei der Reduzierung der vermeidbaren Sterblichkeit erzielen konnte, hat sich

    Mehr
    Ex-AuÃŸenminister: Orban-Gegner fÃ¼r viele Ungarn ein
    Ex-AuÃŸenminister: Orban-Gegner fÃ¼r viele Ungarn ein "Messias"

    Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here ungarische AuÃŸenminister und EU-Kommissar Peter Balazs hat Ungarns Premier Viktor Orban vor der Wahl am 12. April schwere

    Mehr
    "Milliardengrab E-Autos": Gewinn der grÃ¶ÃŸten 19 Autokonzerne 2025 stark geschrumpft
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr"
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Wirtschaftsweise:
    Wirtschaftsweise: "Die meisten Menschen kÃ¶nnen hÃ¶here Spritpreise verkraften"
    Bundesliga: Freiburg gewinnt knapp in Mainz
    Bundesliga: Freiburg gewinnt knapp in Mainz
    Ungarn: Orban gesteht Wahlniederlage ein und gratuliert OppositionsfÃ¼hrer Magyar
    Ungarn: Orban gesteht Wahlniederlage ein und gratuliert OppositionsfÃ¼hrer Magyar
    Regierung: Libanon bemÃ¼ht sich um Ende des Kriegs und Abzug israelischer Truppen
    Regierung: Libanon bemÃ¼ht sich um Ende des Kriegs und Abzug israelischer Truppen
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Regierung beschlieÃŸt erneute Steuersenkungen
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Regierung beschlieÃŸt erneute Steuersenkungen
    Bundesliga: Stuttgart feiert Kantersieg gegen Hamburg
    Bundesliga: Stuttgart feiert Kantersieg gegen Hamburg
    Netanjahu verÃ¶ffentlicht Video von Truppenbesuch im SÃ¼dlibanon
    Netanjahu verÃ¶ffentlicht Video von Truppenbesuch im SÃ¼dlibanon

    Top Meldungen

    Brantner wirft Merz und Klingbeil mangelnde FÃ¼hrungsbereitschaft vor
    Brantner wirft Merz und Klingbeil mangelnde FÃ¼hrungsbereitschaft vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Koalitionsstreits zwischen Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) und Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) wirft die

    Mehr
    FrÃ¼hjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt im Zeichen des Iran-Kriegs
    FrÃ¼hjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt im Zeichen des Iran-Kriegs

    In Washington beginnt am Montag die FrÃ¼hjahrstagung des Internationalen WÃ¤hrungsfonds (IWF) und der Weltbank (ab 16.00 Uhr MESZ). Schwerpunktthema sind die wirtschaftlichen und

    Mehr
    Spritpreise: GrÃ¼ne werfen Merz FÃ¼hrungsversagen vor
    Spritpreise: GrÃ¼ne werfen Merz FÃ¼hrungsversagen vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) FÃ¼hrungsversagen im Koalitionsstreit Ã¼ber Entlastungen der BÃ¼rger

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts