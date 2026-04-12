Weber sieht Wahl in Ungarn als Signal gegen Europas Rechtspopulisten

Tisza-AnhÃ¤nger am 12.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - EVP-Chef Manfred Weber (CSU) hat Ungarns OppositionsfÃ¼hrer PÃ©ter Magyar eigenen Angaben zufolge telefonisch zum Wahlsieg gratuliert. Die Wahl in Ungarn sei ein Signal gegen Europas Rechtspopulisten.



"Die Rechtspopulisten in Europa verlieren heute Nacht ihre Identifikationsfigur", sagte Weber dem "Spiegel". "BÃ¼rgerliche, proeuropÃ¤ische Politik gewinnt Wahlen. Das ist das Signal dieser historischen Wahlnacht."



Die Ungarn hÃ¤tten sich fÃ¼r eine Partei entschieden, die ihre konkreten Sorgen in den Fokus stelle und LÃ¶sungen anbiete. "Gesundheit, Bildung, sichere Jobs und hÃ¶here LÃ¶hne", so Weber, in dessen Fraktion im EU-Parlament Magyar bislang sitzt. "Ich bin stolz auf PÃ©ter Magyar. Der anti-europÃ¤ische OrbÃ¡n-Kurs ist gescheitert."



OrbÃ¡ns Politik habe die Ungarn "Ã¤rmer gemacht", sagte der EVP-Chef. "Populisten liefern nicht."



Die Stimmen der Parlamentswahl werden aktuell noch ausgezÃ¤hlt. Nach Hochrechnungen des nationalen WahlbÃ¼ros liegt Magyars Partei Tisza klar vorne, wÃ¤hrend OrbÃ¡n nach 16 Jahren Regierungszeit abgewÃ¤hlt wÃ¤re. Bei einem AuszÃ¤hlungsstand von 81,49 Prozent der Stimmen kann Tisza derzeit mit 137 der 199 Sitze rechnen. Damit hÃ¤tte die neu im Parlament vertretene Partei eine Zweidrittelmehrheit, mit der sie die Verfassung Ã¤ndern kÃ¶nnte.



OrbÃ¡ns Partei Fidesz, die gemeinsam mit dem Regierungspartner KDNP bei der letzten Wahl 135 Sitze gewonnen hatte, wÃ¼rde deutlich verlieren und kÃ¤me nunmehr auf 55 Abgeordnete. Mi HazÃ¡nk Mozgalom steht in der Hochrechnung bei 7 Sitzen.



106 der 199 Sitze im ungarischen Parlament werden Ã¼ber die Erststimmen in Einerwahlkreisen mit einfacher Mehrheit an Direktkandidaten vergeben. FÃ¼r die Ã¼brigen 93 Mandate werden neben der Listenstimmen auch all die Stimmen berÃ¼cksichtigt, die die unterlegenen Direktkandidaten erhalten haben, sowie all die Stimmen, um die die Wahlkreisgewinner vor den jeweils Zweiplatzierten liegen.

