Hunderte Afghanen klagen gegen Entzug von Aufnahmezusagen

Afghanistan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Hunderte Afghanen wehren sich juristisch gegen den Entzug ihrer Aufnahmezusagen durch die Bundesregierung.



"Rund 180 Verfahren liegen bei den Verwaltungs- oder Oberverwaltungsgerichten in Berlin und Ansbach", sagte die Sprecherin der Organisation Kabul LuftbrÃ¼cke, Eva Beyer, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "ZusÃ¤tzlich sind 18 Verfassungsbeschwerden in Vorbereitung."



Weiterhin harrten 875 Afghanen aus den verschiedenen deutschen Aufnahmeprogrammen in Pakistan aus. Hinzu kÃ¤men 55, die im vergangenen Sommer von Pakistan nach Afghanistan abgeschoben wurden. "Wir schÃ¤tzen, dass mindestens 90 Prozent der Menschen Klageverfahren anhÃ¤ngig gemacht haben, vermutlich mehr."



Dagegen seien bisher erst 126 Menschen nach Afghanistan zurÃ¼ckgekehrt, nachdem sie das Angebot der Bundesregierung angenommen hatten, gegen Geld auf eine Aufnahme in Deutschland zu verzichten. Eine Klage umfasse meist eine Familie, im Schnitt rund fÃ¼nf Personen pro Fall. Kabul LuftbrÃ¼cke koordiniert die juristischen BemÃ¼hungen.



Von den GrÃ¼nen kam scharfe Kritik an der Bundesregierung aus Union und SPD, die Afghanen in Pakistan Fristen zum Auszug aus den GÃ¤stehÃ¤usern gesetzt hat. "Es ist absolut inakzeptabel, dass die Bundesregierung weiterhin afghanische StaatsangehÃ¶rige aus deutschen Aufnahmeprogrammen in Pakistan im Stich lÃ¤sst", sagte der innenpolitische Sprecher der GrÃ¼nen-Fraktion, Marcel Emmerich, dem RND. "Noch bevor das Bundesverfassungsgericht eine Grundsatzentscheidung getroffen hat, sollen diese Menschen nach dem Willen der Bundesregierung in wenigen Tagen sÃ¤mtliche UnterstÃ¼tzung verlieren."

