Nachwahlbefragungen: Fujimori fÃ¼hrt bei PrÃ¤sidentschaftswahl in Peru

Fujimori bei ihrer Stimmabgabe in Lima

Bei der ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl in Peru zeichnet sich ein Sieg der rechtspopulistischen Kandidatin Keiko Fujimori ab. Nachwahlbefragungen zufolge fÃ¼hrte Fujimori mit etwa 16 Prozent der Stimmen deutlich vor dem Rest des Feldes.

Bei der ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl in Peru zeichnet sich ein Sieg der rechtspopulistischen Kandidatin Keiko Fujimori ab. Nachwahlbefragungen der Meinungsforschungsinstitute Ipsos und Datum vom Sonntag (Ortszeit) zufolge fÃ¼hrte Fujimori mit etwa 16 Prozent der Stimmen deutlich vor dem Rest des Feldes. Zugleich lagen demnach vier weitere Kandidaten fast gleichauf, von denen einer in die Stichwahl mit Fujimori ziehen wird.



Die peruanische WahlbehÃ¶rde gab derweil die allmÃ¤hliche SchlieÃŸung der Wahllokale in dem sÃ¼damerikanischen Land bekannt. UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten hatten dazu gefÃ¼hrt, dass die Wahllokale eine Stunde lÃ¤nger als vorgesehen geÃ¶ffnet bleiben mussten. Die VorgÃ¤nge hinderten mehr als 60.000 Menschen an ihrer Stimmabgabe und hatten eine Polizeirazzia im Wahlhauptquartier zur Folge.



Mehr als 27 Millionen Peruanerinnen und Peruaner waren aufgerufen, einen von 35 Kandidaten fÃ¼r das PrÃ¤sidentenamt auszuwÃ¤hlen - eine Rekordzahl fÃ¼r das sÃ¼damerikanische Land, das seit vielen Jahren in einer Wirtschafts- und Sicherheitskrise steckt. Fujimori hatte in letzten Umfragen knapp vor dem Komiker Carlos Alvarez, dem ultrakonservativen Rafael Lopez Aliaga und dem 80-jÃ¤hrigen Zentristen Ricardo Belmont gelegen.Â



Keiko Fujimori ist die Tochter des frÃ¼heren PrÃ¤sidenten Alberto Fujimori, der nach dem Ende seiner zehnjÃ¤hrigen Amtszeit im Jahr 2000 unter anderem wegen Korruption zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden war. Die rechtsgerichtete 50-JÃ¤hrige tritt zum vierten Mal an und gilt als UnterstÃ¼tzerin von US-PrÃ¤sident Donald Trump. Sie hat angekÃ¼ndigt, bei einem Wahlsieg US-Investoren ins Land zu holen und AuslÃ¤nder ausweisen zu wollen.



Experten gehen von einer niedrigen Wahlbeteiligung aus, weil viele Peruaner enttÃ¤uscht von der Politik sind. Fast alle PrÃ¤sidenten der vergangenen Jahre wurden der Korruption oder GeldwÃ¤sche verdÃ¤chtigt oder sitzen deshalb in Haft. In Umfragen geben mehr als 90 Prozent der Peruaner an, kein oder wenig Vertrauen in die Politik zu haben.



Beherrschendes Thema im Wahlkampf war die Sicherheitslage. Die Zahl der Gewalttaten hatte sich in den vergangenen Jahren stark erhÃ¶ht. In vielen Regionen haben kriminelle Banden die Kontrolle Ã¼bernommen, MordanschlÃ¤ge sind an der Tagesordnung. Angesichts der prekÃ¤ren Sicherheitslage haben die Kandidaten eine Vielzahl radikaler VorschlÃ¤ge gemacht, unter anderem die Errichtung von mit Giftschlangen umgebenen GefÃ¤ngnissen im Dschungel oder einer PrÃ¤mie fÃ¼r Polizisten, die Kriminelle tÃ¶ten.