Die Spitzen von Union und SPD prÃ¼fen einem Medienbericht zufolge einschneidende MaÃŸnahmen zur Reduzierung des hohen Krankenstands. Wie "Bild" (Montagsausgabe) unter Berufung auf Koalitionskreise berichtete, speiste die Unionsseite in die GesprÃ¤che unter anderem die Idee ein, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu reduzieren. So kÃ¶nnte der bisherige Zeitrahmen von sechs Wochen, in denen der Arbeitgeber den Lohn fÃ¼r einen kranken Arbeitnehmer weiter bezahlt, gekÃ¼rzt werden.Â
AuÃŸerdem gebe es die Ãœberlegung, dass Arbeitgeber nur noch einmal im Jahr Lohnfortzahlung leisten mÃ¼ssen, berichtete "Bild". Das hieÃŸe, wenn die MaximallÃ¤nge erreicht ist, wÃ¼rde bei einem erneuten Krankheitsfall sofort die Krankenkasse mit dem niedrigeren Krankengeld einspringen mÃ¼ssen.
Zudem ist nach AngabenÂ von "Bild" die WiedereinfÃ¼hrung des Karenztages im GesprÃ¤ch. Das wÃ¼rde die Unternehmen finanziell entlasten. In Regierungskreisen werde aber darauf hingewiesen, dass "am Ende nur gilt, was insgesamt geeint wurde". Sicher sei, dass Deutschland "die hÃ¶chste Zahl von Krankentagen in Europa hat". Beide Koalitionspartner wÃ¼rden das gerne nach unten drÃ¼cken, hieÃŸ es.
Das Ringen der Koalitionsspitzen um eine Entlastung der BÃ¼rger von den hohen Energiekosten und gemeinsame Reformvorhaben war am Wochenende zunÃ¤chst ohne Ã¶ffentlich bekannt gewordenes Ergebnis geblieben. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und BÃ¤rbel Bas sowie CSU-Chef Markus SÃ¶der und andere Teilnehmende berieten ohne inhaltliche Stellungnahmen.
Politik
Bericht: Regierung diskutiert Reduzierung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
- AFP - 13. April 2026, 02:24 Uhr
Die Spitzen von Union und SPD prÃ¼fen einem Medienbericht zufolge einschneidende MaÃŸnahmen zur Reduzierung des hohen Krankenstands. Unter anderem wird demnach Ã¼berlegt, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu reduzieren.
Die Spitzen von Union und SPD prÃ¼fen einem Medienbericht zufolge einschneidende MaÃŸnahmen zur Reduzierung des hohen Krankenstands. Wie "Bild" (Montagsausgabe) unter Berufung auf Koalitionskreise berichtete, speiste die Unionsseite in die GesprÃ¤che unter anderem die Idee ein, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu reduzieren. So kÃ¶nnte der bisherige Zeitrahmen von sechs Wochen, in denen der Arbeitgeber den Lohn fÃ¼r einen kranken Arbeitnehmer weiter bezahlt, gekÃ¼rzt werden.Â
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