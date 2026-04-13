Wirtschaft

Apotheker wollen deutliche Honorar-ErhÃ¶hung

  • dts - 13. April 2026
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Apotheke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die anstehende Anhebung der Honorare fÃ¼r Apotheker verlangt die Bundesvereinigung Deutscher ApothekerverbÃ¤nde (ABDA) noch hÃ¶here SÃ¤tze als bislang von der Bundesregierung geplant.

ABDA-PrÃ¤sident Thomas Preis sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben): "Die jetzt von der Bundesregierung geplante ErhÃ¶hung der Apothekenhonorierung auf 9,50 Euro pro abgegebener Arzneimittelpackung kann nur ein erster Schritt sein. Dieser ist dringend notwendig, denn die letzte ErhÃ¶hung liegt schon 13 Jahre zurÃ¼ck. Sie betrug damals drei Prozent. Seitdem sind die Kosten fÃ¼r die Apotheken um 65 Prozent gestiegen."

Preis forderte, der Apothekerverband mÃ¼sse die Honorare selbst mit den Krankenkassen aushandeln kÃ¶nnen. "Bei der Ã„rzteschaft wird das Honorar jedes Jahr - unter anderem auf Basis der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung - neu ausgehandelt und fÃ¼hrt so zu regelmÃ¤ÃŸig hÃ¶heren Honoraren. Einen solchen Mechanismus brauchen wir auch, um nicht erneut 13 Jahre von Kostensteigerungen entkoppelt zu werden", sagte Preis.

Seiner Berechnung nach mÃ¼sste der Preis pro abgegebener Arzneimittelpackung aktuell deutlich hÃ¶her liegen, um die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre abzubilden. "Die Kommission legt in ihrem Bericht genau fest, wie die ErhÃ¶hung fÃ¼r alle LeistungstrÃ¤ger - Ã„rzte, KrankenhÃ¤user, Apotheken - im Gesundheitswesen sein soll. Und wenn man das zurÃ¼ckrechnet auf die letzten 13 Jahre, dann mÃ¼sste das Fixum bei mehr als 12 Euro jetzt liegen", so der Verbandschef.

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