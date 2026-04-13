GrÃ¼ne kritisieren zu laxen Umgang mit kritischer Infrastruktur

Ã–ltanks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung muss Ãœbernahmen sicherheitsrelevanter und strategisch wichtiger Unternehmen durch auslÃ¤ndische Investoren aus Sicht der GrÃ¼nen sehr viel strenger prÃ¼fen als bisher.



Das geht aus dem Entwurf eines EntschlieÃŸungsantrags hervor, den die zweitgrÃ¶ÃŸte Oppositionsfraktion in dieser Woche in den Bundestag einbringen will. "Die nationale Sicherheit steht mehr denn je auf dem Spiel", heiÃŸt es in dem Papier, Ã¼ber das die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" berichtet. "Anstatt aus der fatalen AbhÃ¤ngigkeit von russischem Gas zu lernen, begibt sich Deutschland sehenden Auges in eine neue, asymmetrische AbhÃ¤ngigkeit." Im Blick haben die GrÃ¼nen unter anderem Investoren, die vor allem die "America-First-Interessen" von US-PrÃ¤sident Donald Trump verfolgen.



Hintergrund der Debatte ist der Fall des Duisburger Unternehmens Tanquid, das knapp ein FÃ¼nftel aller Tanklager fÃ¼r Ã–l und petrochemische Produkte in Deutschland betreibt. Anfang des Jahres wurde Tanquid mit Zustimmung des Bundeswirtschaftsministeriums vom texanischen Konzern Sunoco Ã¼bernommen, den wiederum Kelcy Warren fÃ¼hrt, ein bekennender Fan und Geldgeber Trumps. Zwar verfÃ¼gte das Wirtschaftsministerium, dass sich Tanquid im Zuge der Ãœbernahme von der Tochter FBG trennen musste, die unter anderem Kerosin an die Luftwaffenbasen der Nato in Deutschland liefert. Dennoch zeige der Vorgang, dass die Bundesregierung nach wie vor zu leichtfertig mit der kritischen Infrastruktur des Landes umgehe, sagte der energiepolitische Sprecher der GrÃ¼nen-Fraktion, Michael Kellner, der SZ. In einer Zeit, in der Energieimporte als geopolitische Waffe dienten, sei der Tanquid-Verkauf an Sunoco ein "strategisches Risiko".



Aus Sicht der GrÃ¼nen muss das InvestitionsprÃ¼fverfahren nicht nur fÃ¼r den Bereich der Energieinfrastruktur, sondern auch fÃ¼r Sektoren wie Halbleiter, KÃ¼nstliche Intelligenz und Biotechnologie grundlegend reformiert werden. "BehÃ¶rden brauchen schÃ¤rfere Instrumente, um kritische AbhÃ¤ngigkeiten zu verhindern, ohne die generelle Offenheit fÃ¼r Investitionen zu opfern", heiÃŸt es in dem Antrag. Es sei unabdingbar, technologische SchlÃ¼sselbereiche und alle relevanten Teile der kritischen Infrastruktur "in europÃ¤ischer Hand zu behalten, um Sicherheitsinteressen proaktiv zu schÃ¼tzen, statt nur reaktiv Krisenmanagement zu betreiben".



Konkret fordern Kellner und seine Fraktionskollegen eine Regelung, die dafÃ¼r sorgt, dass Investoren aus Drittstaaten die nationalen PrÃ¼fmechanismen nicht lÃ¤nger umgehen kÃ¶nnen, indem sie etwa Ã¼ber Tochtergesellschaften in der EU tÃ¤tig werden. Auch soll sich die PrÃ¼fung kÃ¼nftig nicht mehr nur auf die Frage nominaler Stimmrechtsanteile, sondern auf alle maÃŸgeblichen EinflussmÃ¶glichkeiten des Kaufinteressenten konzentrieren. Zudem mÃ¼sse im Bereich der kritischen Infrastruktur die Frage der Versorgungssicherheit Vorrang vor dem Prinzip des freien AuÃŸenwirtschaftsverkehrs erhalten.

