Wirtschaft

Ã–konom Cremer fordert 30-Prozent-Garantie fÃ¼r Geringverdiener

  • dts - 13. April 2026
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Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Debatte Ã¼ber Reformen des Sozialstaats fordert der Volkswirt Georg Cremer eine Ã„nderung der Anrechnungssysteme fÃ¼r Geringverdiener.

Menschen mit wenig Einkommen sollen lÃ¤nger von staatlichen Hilfen profitieren. "Ein realistisches Ziel wÃ¤re, dass von jedem Euro Mehrverdienst mindestens 30 Cent bei der Familie verbleiben", sagte Cremer der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz). Entsprechende Rechnungen des Ifo-Instituts habe auch die Kommission zur Sozialstaatsreform genutzt. Cremer war GeneralsekretÃ¤r des Caritasverbandes und ist Mitglied der Rentenkommission der Bundesregierung.

Abgezogene Sozialleistungen wie Wohngeld oder Kinderzuschlag wÃ¼rden derzeit vor allem Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern treffen, deren Bruttoverdienst zwischen 3.000 und 5.000 Euro liegt. "Das kann am Ende beim verfÃ¼gbaren Einkommen nur einen Unterschied von gerade einmal 100 oder 200 Euro ausmachen. Unter dem Strich ist das zutiefst frustrierend." Eine entsprechende Reform wÃ¼rde SchÃ¤tzungen zufolge etwa zwei bis drei Milliarden Euro kosten.

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