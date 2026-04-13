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Iran-Krieg: CDU sieht Trumps Blockade-Plan als Verhandlungstaktik

  • dts - 13. April 2026
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JÃ¼rgen Hardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der AuÃŸenpolitiker JÃ¼rgen Hardt (CDU) hÃ¤lt die AnkÃ¼ndigung einer US-Seeblockade in der StraÃŸe von Hormus in erster Linie fÃ¼r eine Verhandlungstaktik des US-PrÃ¤sidenten.

"PrÃ¤sident Trump kann keine blockierten Handelswege gebrauchen", sagte Hardt der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Das fÃ¼hrt auch in den USA zu steigenden Preisen und schwÃ¤cht ihn innenpolitisch", erklÃ¤rte der auÃŸenpolitische Sprecher der Unionsfraktion.

"Beide Seiten versuchen, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Ich sehe Trumps Ã„uÃŸerungen Ã¼ber eine mÃ¶gliche US-Blockade eher als Verhandlungstaktik", so Hardt. "AuÃŸerdem haben wir gelernt, bei ihm nicht jedes Wort sofort als endgÃ¼ltige Festlegung zu verstehen", sagte der CDU-Politiker.

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