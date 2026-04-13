Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der AuÃŸenpolitiker JÃ¼rgen Hardt (CDU) hÃ¤lt die AnkÃ¼ndigung einer US-Seeblockade in der StraÃŸe von Hormus in erster Linie fÃ¼r eine Verhandlungstaktik des US-PrÃ¤sidenten.
"PrÃ¤sident Trump kann keine blockierten Handelswege gebrauchen", sagte Hardt der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Das fÃ¼hrt auch in den USA zu steigenden Preisen und schwÃ¤cht ihn innenpolitisch", erklÃ¤rte der auÃŸenpolitische Sprecher der Unionsfraktion.
"Beide Seiten versuchen, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Ich sehe Trumps Ã„uÃŸerungen Ã¼ber eine mÃ¶gliche US-Blockade eher als Verhandlungstaktik", so Hardt. "AuÃŸerdem haben wir gelernt, bei ihm nicht jedes Wort sofort als endgÃ¼ltige Festlegung zu verstehen", sagte der CDU-Politiker.
Brennpunkte
Iran-Krieg: CDU sieht Trumps Blockade-Plan als Verhandlungstaktik
- dts - 13. April 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der AuÃŸenpolitiker JÃ¼rgen Hardt (CDU) hÃ¤lt die AnkÃ¼ndigung einer US-Seeblockade in der StraÃŸe von Hormus in erster Linie fÃ¼r eine Verhandlungstaktik des US-PrÃ¤sidenten.
Weitere Meldungen
Die US-Armee beginnt eigenen Angaben zufolge am Montagnachmittag mit ihrer Blockade der StraÃŸe von Hormus. Ab 16.00 Uhr MESZ werde allen Schiffen die Passage untersagt werden,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Hunderte Afghanen wehren sich juristisch gegen den Entzug ihrer Aufnahmezusagen durch die Bundesregierung. "Rund 180 Verfahren liegen bei denMehr
Der Libanon strebt nach den Worten von Regierungschef Nawaf Salam die Beendigung des Kriegs zwischen Israel und der Hisbollah sowie einen Abzug der israelischen Truppen an. "WirMehr
Top Meldungen
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltend hohen Benzinpreise fordert Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) die Bundesregierung auf, bis zumMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Koalitionsstreits zwischen Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) und Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) wirft dieMehr
In Washington beginnt am Montag die FrÃ¼hjahrstagung des Internationalen WÃ¤hrungsfonds (IWF) und der Weltbank (ab 16.00 Uhr MESZ). Schwerpunktthema sind die wirtschaftlichen undMehr