Iran-Krieg: CDU sieht Trumps Blockade-Plan als Verhandlungstaktik

JÃ¼rgen Hardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der AuÃŸenpolitiker JÃ¼rgen Hardt (CDU) hÃ¤lt die AnkÃ¼ndigung einer US-Seeblockade in der StraÃŸe von Hormus in erster Linie fÃ¼r eine Verhandlungstaktik des US-PrÃ¤sidenten.



"PrÃ¤sident Trump kann keine blockierten Handelswege gebrauchen", sagte Hardt der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Das fÃ¼hrt auch in den USA zu steigenden Preisen und schwÃ¤cht ihn innenpolitisch", erklÃ¤rte der auÃŸenpolitische Sprecher der Unionsfraktion.



"Beide Seiten versuchen, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Ich sehe Trumps Ã„uÃŸerungen Ã¼ber eine mÃ¶gliche US-Blockade eher als Verhandlungstaktik", so Hardt. "AuÃŸerdem haben wir gelernt, bei ihm nicht jedes Wort sofort als endgÃ¼ltige Festlegung zu verstehen", sagte der CDU-Politiker.

