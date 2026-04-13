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US-Armee will am Montagnachmittag mit Blockade der StraÃŸe von Hormus beginnen

  • AFP - 13. April 2026, 01:07 Uhr
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Frau mit iranischer Flagge in Teheran
Bild: AFP

Die US-Armee beginnt eigenen Angaben zufolge am Montagnachmittag mit ihrer Blockade der StraÃŸe von Hormus. Ab 16.00 Uhr MESZ werde allen Schiffen die Passage untersagt werden, 'die iranische HÃ¤fen und KÃ¼stengebiete anlaufen oder von dort auslaufen'.

Die US-Armee beginnt eigenen Angaben zufolge am Montagnachmittag mit ihrer Blockade der StraÃŸe von Hormus. Ab 16.00 Uhr MESZ werde allen Schiffen die Passage untersagt werden, "die iranische HÃ¤fen und KÃ¼stengebiete anlaufen oder von dort auslaufen", erklÃ¤rte das fÃ¼r den Nahen Osten zustÃ¤ndige US-MilitÃ¤rkommando Centcom am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X.Â 

Die US-Marine werde "die Freiheit der Schifffahrt fÃ¼r Schiffe, die die StraÃŸe von Hormus von und zu nicht-iranischen HÃ¤fen durchqueren, nicht beeintrÃ¤chtigen", teilte Centcom weiter mit. US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte zuvor in seinem Onlinedienst Truth Social erklÃ¤rt, die US-StreitkrÃ¤fte wÃ¼rden "mit sofortiger Wirkung damit beginnen, alle Schiffe zu blockieren, die versuchen, in die StraÃŸe von Hormus einzufahren oder sie zu verlassen".

Die AnkÃ¼ndigung der Blockade durch Trump erfolgte nach dem Scheitern von direkten Verhandlungen mit Teheran. Als Grund nannte der US-PrÃ¤sident Teherans Weigerung,Â beim Atomprogramm ZugestÃ¤ndnisse zu machen.

Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf die Islamische Republik begonnen. Seit einigen Tagen gilt eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Erste direkte Verhandlungen zwischen Washington und Teheran Ã¼ber eine endgÃ¼ltiges Ende der KÃ¤mpfe fanden am Samstag in Pakistan statt, sie scheiterten aber. US-VizeprÃ¤sident JD Vance sagte, es seien gute GesprÃ¤che gewesen, es habe jedoch keine Einigung gegeben. Knackpunkt war laut Vance Teherans fehlende Zusage fÃ¼r einen Verzicht auf Atomwaffen.

Der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi erklÃ¤rte nun, die beiden Seiten seien "nur wenige Zentimeter" von einer Einigung entfernt gewesen. Teheran sei "in gutem Glauben" in die Verhandlungen mit Washington getreten, schrieb der iranische Chefdiplomat im Onlinedienst X. Kurz vor einer Einigung sei die iranische Seite jedoch auf "Kompromisslosigkeit, wechselnde Forderungen und Blockadehaltung" gestoÃŸen.

Seit Beginn des Iran-Krieges ist die StraÃŸe von Hormus, durch die rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, durch das iranische MilitÃ¤r de facto gesperrt. Die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman wird von den iranischen Revolutionsgarden kontrolliert. Nur iranische Schiffe oder vom Iran genehmigte Schiffe, die teilweise Geld zahlten, durften die Meerenge passieren. Zudem beschoss der Iran Ã–lanlagen in mehreren LÃ¤ndern der Golfregion sowie Ã–ltanker. Diese Entwicklungen lieÃŸen weltweit die Ã–l- und Gaspreise in die HÃ¶he schnellen.

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