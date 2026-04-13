Die konservative Tisza-Partei des ungarischen OppositionsfÃ¼hrers Peter Magyar hat nach AuszÃ¤hlung von mehr als 97 Prozent der Stimmen die wichtige Zwei-Drittel-Mehrheit sichern kÃ¶nnen. Die Oppositionspartei kam auf 138 Mandate im 199 Sitze zÃ¤hlenden Parlament in Budapest, wie die WahlbehÃ¶rde des Landes am spÃ¤ten Sonntagabend mitteilte. Die Fidesz-Partei des rechtsnationalen MinisterprÃ¤sidenten Viktor Orban konnte demnach 55 Parlamentssitze erzielen.
Magyars Partei verzeichnete 53,6 Prozent der Stimmen, wÃ¤hrend 37,8 Prozent der WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler fÃ¼r Fidesz stimmten. Die Zwei-Drittel-Mehrheit gibt der neuen Regierung genÃ¼gend Spielraum fÃ¼r wichtige GesetzesÃ¤nderungen und die Durchsetzung ihrer Politik. Die international viel beachtete Richtungswahl verzeichnete eine Rekordbeteiligung von 77,8 Prozent.
Der 62-jÃ¤hrige Orban ist der dienstÃ¤lteste Regierungschef in der EU. WÃ¤hrend der rechtsnationalistische Politiker seit Jahren einen antieuropÃ¤ischen Kurs verfolgt und trotz des Ukraine-Krieges gute Kontakte zum russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin unterhÃ¤lt, hat Magyar angekÃ¼ndigt, seine Regierung pro-westlich auszurichten und Ungarn zu einem verlÃ¤sslichen Nato- und EU-Partner zu machen.
Politik
AuszÃ¤hlung fast aller Stimmen: Magyars Partei erzielt Zwei-Drittel-Mehrheit
- AFP - 13. April 2026, 00:38 Uhr
Die Tisza-Partei des ungarischen OppositionsfÃ¼hrers Peter Magyar hat nach AuszÃ¤hlung von mehr als 97 Prozent der Stimmen die wichtige Zwei-Drittel-Mehrheit sichern kÃ¶nnen. Die konservative Partei kam auf 138 Mandate im 199 Sitze zÃ¤hlenden Parlament.
Die konservative Tisza-Partei des ungarischen OppositionsfÃ¼hrers Peter Magyar hat nach AuszÃ¤hlung von mehr als 97 Prozent der Stimmen die wichtige Zwei-Drittel-Mehrheit sichern kÃ¶nnen. Die Oppositionspartei kam auf 138 Mandate im 199 Sitze zÃ¤hlenden Parlament in Budapest, wie die WahlbehÃ¶rde des Landes am spÃ¤ten Sonntagabend mitteilte. Die Fidesz-Partei des rechtsnationalen MinisterprÃ¤sidenten Viktor Orban konnte demnach 55 Parlamentssitze erzielen.
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