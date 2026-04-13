Schulze pocht auf Spritpreis-Entlastung in dieser Woche

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltend hohen Benzinpreise fordert Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) die Bundesregierung auf, bis zum Wochenende einen Plan zur Entlastung der Autofahrer vorzulegen und umzusetzen.



"Der Benzinpreis-Frust ist groÃŸ wie nie", sagte Schulze der "Bild" (Montagausgabe). "Wir brauchen diese Woche Ergebnisse, wie die hohen Spritpreise endlich sinken. Wichtig dabei ist, dass BÃ¼rger und Firmen die Senkung sofort spÃ¼ren und nicht erst in Wochen oder Monaten."



Deutschland befinde sich seiner Ansicht nach in einer "wirklich katastrophalen Lage, die Existenzen gefÃ¤hrdet", sagte der CDU-Politiker. "Ich kenne mehrere Firmenchefs, deren Mitarbeiter ankÃ¼ndigen, nicht mehr tÃ¤glich zur Arbeit zu kommen - weil sie sich das Tanken und die langen Arbeitswege nicht mehr leisten kÃ¶nnen. Bei denen frisst der Spritpreis das Gehalt vÃ¶llig auf." In diesen Firmen gehe kein Homeoffice.



Schulze wies zugleich Forderungen nach niedrigeren Fahrpreisen fÃ¼r Busse und Bahnen zurÃ¼ck. Das bringe das Land nicht weiter. Diese Debatten darÃ¼ber "zeigen nur, wie weit Teile der Berliner Politik vom Leben der normalen Leute in kleinen StÃ¤dten und auf dem Land entfernt ist", sagte Schulze.

