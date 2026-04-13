Wirtschaft

Bauland fast zehn Mal so teuer wie 2015

  • dts - 13. April 2026
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Neubaugebiet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Bauland sind in Deutschland in den vergangenen rund zehn Jahren stark gestiegen - in der Spitze fast um das Zehnfache. Besonders deutlich war der Anstieg in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern), Darmstadt (Hessen) und Hamm (Nordrhein-Westfalen).

Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Politikerin Caren Lay hervor, Ã¼ber die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten. Dabei wurde aufgeschlÃ¼sselt, in welchen kreisfreien StÃ¤dten der Anstieg der Baulandpreise zwischen 2015 und 2024 am hÃ¶chsten war.

Betrachtet man den Anstieg der Baulandpreise fÃ¼r MehrfamilienhÃ¤user in mittlerer Lage, ist Rostock Spitzenreiter. In der Hansestadt stieg der Kaufpreis fÃ¼r WohnbauplÃ¤tze von 60 Euro auf 543 Euro pro Quadratmeter - und damit um 805 Prozent. Auf dem zweiten Platz folgt Darmstadt, wo der Preis um 167 Prozent nach oben ging. In Hamm waren es im selben Zeitraum 159 Prozent. Zu den weiteren StÃ¤dten mit dem grÃ¶ÃŸten Preisanstieg bei Mehrfamilienhaus-Bauland gehÃ¶ren laut Bundesbauministerium Brandenburg an der Havel, Freiburg, Frankfurt am Main, Berlin, Erlangen, Rosenheim, Emden und Kaufbeuren.

Bei der Bauland-Preisentwicklung fÃ¼r Eigenheime, liegt ebenfalls Darmstadt vorn (ein Anstieg um 167 Prozent). Eine Ã¤hnliche Entwicklung gab es in FÃ¼rth (160 Prozent) und Chemnitz (155 Prozent). Zu den sieben weiteren StÃ¤dten mit hohen Anstiegen zÃ¤hlen Berlin, Jena, Freiburg, Braunschweig, Mainz, Rosenheim und Kaufbeuren.

Linken-Politikerin Lay fordert MaÃŸnahmen gegen Spekulation. "Der Spekulation mit Boden muss der Riegel vorgeschoben werden, denn wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen", sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion dem RND. "Die Explosion der Bodenpreise ist unsozial und gefÃ¤hrlich: Diejenigen, die viel Grund und Boden besitzen, werden durch Abwarten reicher."

Sie schlug unter anderem vor, sich an Wien zu orientieren: "Kommunen mÃ¼ssen die MÃ¶glichkeit erhalten, GrundstÃ¼ckspreise, die fÃ¼r den sozialen Wohnungsbau vorgesehen sind, zu deckeln", forderte sie.

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