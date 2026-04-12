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Union Berlin trennt sich von Trainer Baumgart - Eta Ã¼bernimmt

  • dts - 12. April 2026, 08:35 Uhr
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Marie-Louise Eta (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC Union Berlin hat sich von Cheftrainer Steffen Baumgart sowie den Co-Trainern Danilo de Souza und Kevin McKenna getrennt.

Das teilte der Bundesligist in der Nacht zu Sonntag nach der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim mit. Marie-Louise Eta, bisherige Trainerin der U19-Junioren, Ã¼bernimmt interimistisch die sportliche Leitung der Profimannschaft der MÃ¤nner fÃ¼r die verbleibende Saison.

Damit wird sie die erste Frau als Cheftrainerin einer Bundesliga-MÃ¤nnermannschaft werden. Im November 2023 war sie schon zur ersten Co-Trainerin avanciert, nachdem Urs Fischer bei den Eisernen entlassen worden war und Marco Grote den Job interimistisch als Chefcoach ausfÃ¼llte. Im Sommer soll Eta jedoch die Frauenmannschaft der KÃ¶penicker Ã¼bernehmen.

Union-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Horst Heldt erklÃ¤rte, dass die bisherige RÃ¼ckrunde "absolut enttÃ¤uschend" verlaufen sei und die Mannschaft dringend Punkte benÃ¶tige, um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern. Zwei Siege aus vierzehn Spielen seit der Winterpause hÃ¤tten nicht die Ãœberzeugung gegeben, dass eine Trendumkehr in der bisherigen Konstellation gelingen kÃ¶nne. Heldt bedankte sich bei Baumgart und seinem Team fÃ¼r die geleistete Arbeit und wÃ¼nschte ihnen alles Gute fÃ¼r die Zukunft.

Marie-Louise Eta Ã¤uÃŸerte, dass der Verbleib in der Bundesliga angesichts der PunkteabstÃ¤nde in der unteren TabellenhÃ¤lfte noch nicht gesichert sei. Sie freue sich, dass der Verein ihr diese "anspruchsvolle Aufgabe anvertraut" habe, und sei Ã¼berzeugt, dass die Mannschaft die entscheidenden Punkte holen werde. Ãœber eine Neubesetzung der Trainerposition der U19-Junioren will der Verein in KÃ¼rze informieren.

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