Leon Goretzka (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat am Samstagabend im Millerntor-Stadion einen souverÃ¤nen 5:0-Sieg gegen den FC St. Pauli eingefahren.



Bereits in der 9. Minute stellte Jamal Musiala per Kopfball nach einer Flanke von Konrad Laimer den Bundesliga-Torrekord aus der Saison 1971/72 ein. Leon Goretzka erhÃ¶hte in der 53. Minute auf 2:0, was das historische 102. Saisontor der Bayern bedeutete, als er eine unfreiwillige VerlÃ¤ngerung von Lars Ritzka nach einem FreistoÃŸ volley ins Netz befÃ¶rderte. Nur eine Minute spÃ¤ter sorgte Michael Olise mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern fÃ¼r das 3:0.



In der 65. Minute nutzte Nicolas Jackson einen Fehler von Joel Chima Fujita aus und schob nach einem Zuspiel von Jamal Musiala zum 4:0 ein. Den Schlusspunkt setzte Raphael Guerreiro in der 89. Minute, nachdem er ungestÃ¶rt in den Strafraum eindringen und Vasilj im Eins-gegen-eins Ã¼berwinden konnte. St. Pauli hatte dem Offensivdrang der Bayern wenig entgegenzusetzen und war Ã¼ber weite Strecken des Spiels in die Defensive gedrÃ¤ngt.



Die Gastgeber versuchten, durch Spielerwechsel und gelegentliche Angriffe Schadensbegrenzung zu betreiben, doch die MÃ¼nchner dominierten das Spielgeschehen. Trotz einiger BemÃ¼hungen, wie einem Distanzschuss von Connor Metcalfe, blieb St. Pauli ohne zÃ¤hlbaren Erfolg. Die Bayern hingegen zeigten sich in allen Mannschaftsteilen Ã¼berlegen und lieÃŸen den Ball sicher zirkulieren.



Mit diesem Sieg baut Bayern MÃ¼nchen seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus, wÃ¤hrend St. Pauli weiterhin im Abstiegskampf steckt. Trainer Vincent Kompany konnte sich Ã¼ber eine starke Leistung seiner Mannschaft freuen, die trotz zahlreicher Wechsel ihre Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellte.

