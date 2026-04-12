BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht hat die Regierung scharf fÃ¼r ihr Krisenmanagement kritisiert und eine AblÃ¶sung von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) gefordert. Von beiden sei bislang "kein vernÃ¼nftiger Vorschlag" gekommen, um die Spritpreise zu senken, sagte sie am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die Regierung sei in einem "erbÃ¤rmlichen Zustand" und "nicht nur die Wirtschaftsministerin, sondern auch der Finanzminister mÃ¼sste ausgetauscht werden".
Das BSW fordere einen Spritpreisdeckel von 1,50 Euro, fuhr Wagenknecht fort. Das sei mÃ¶glich, wenn die Bundesregierung Steuern und Abgaben auf Energie senke und eine Preisobergrenze per Gesetz wie in anderen LÃ¤ndern festlege.
Zugleich Ã¤uÃŸerte Wagenknecht die Hoffnung, dass die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger "mÃ¶glichst bald" von der aktuellen Bundesregierung "erlÃ¶st werden". Damit spielte sie auf die Forderung der Partei nach einer NeuauszÃ¤hlung der Stimmen zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr an. FÃ¼r den Einzug in den Bundestag fehlten der Partei damals rund 9500 Stimmen, sie macht dafÃ¼r Fehler bei der AuszÃ¤hlung verantwortlich und zog deshalb vor das Bundesverfassungsgericht.
Politik
Spritkrise: BSW-GrÃ¼nderin Wagenknecht fordert AblÃ¶sung von Reiche und Klingbeil
- AFP - 12. April 2026, 09:19 Uhr
BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht hat die Regierung scharf fÃ¼r ihr Krisenmanagement kritisiert und eine AblÃ¶sung von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) gefordert.
BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht hat die Regierung scharf fÃ¼r ihr Krisenmanagement kritisiert und eine AblÃ¶sung von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) gefordert. Von beiden sei bislang "kein vernÃ¼nftiger Vorschlag" gekommen, um die Spritpreise zu senken, sagte sie am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die Regierung sei in einem "erbÃ¤rmlichen Zustand" und "nicht nur die Wirtschaftsministerin, sondern auch der Finanzminister mÃ¼sste ausgetauscht werden".
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