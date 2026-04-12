Politik

HÃ¶here FreibetrÃ¤ge: AfD-Fraktion will grundlegende Steuerreform

  • AFP - 12. April 2026, 10:49 Uhr
Bild vergrößern: HÃ¶here FreibetrÃ¤ge: AfD-Fraktion will grundlegende Steuerreform
Weidel und Chrupalla
Bild: AFP

Die AfD-Bundestagsfraktion hat sich fÃ¼r eine grundlegende Steuerreform und damit verbundene Senkungen ausgesprochen. Deutschland habe 'eine der hÃ¶chsten Steuer- und Abgabenquoten weltweit'. Das hemme Konsum, Investitionen und BeschÃ¤ftigung im Land.

Die AfD-Bundestagsfraktion hat sich fÃ¼r eine grundlegende Steuerreform und damit verbundene Senkungen ausgesprochen. In einem auf der Klausurtagung in Cottbus beschlossenen Positionspapier heiÃŸt es, Deutschland habe "eine der hÃ¶chsten Steuer- und Abgabenquoten weltweit". Das hemme Konsum, Investitionen und BeschÃ¤ftigung im Land.

Die Fraktion fordert daher eine Anhebung des Grundfreibetrags, auf den keine Steuern gezahlt werden mÃ¼ssen, auf 15.000 Euro, derzeit liegt er bei gut 12.000 Euro. AuÃŸerdem will die AfD einen Kinderfreibetrag von 12.000 Euro einfÃ¼hren. Derzeit liegt dieser Betrag bei gut 9700 Euro fÃ¼r beide Eltern.

In ihrem Papier einigten sich die Abgeordneten zudem darauf, die Unternehmensteuern auf ein "international konkurrenzfÃ¤higes Niveau senken" zu wollen. Nicht zuletzt sollten Steuerregeln vereinfacht werden. "Deutschland befindet sich in der schwersten wirtschaftlichen Krise seit Jahrzehnten", heiÃŸt es im Papier zur BegrÃ¼ndung fÃ¼r die angestrebten Reformen.

Seit Freitagabend beriet die AfD-Bundestagsfraktion auf einer Klausurtagung im brandenburgischen Cottbus Ã¼ber die Schwerpunkte ihrer Arbeit fÃ¼r die kommenden Monate. Insgesamt sollten zwei Positionspapiere verabschiedet werden, eins zu den Themen Wirtschaft und Energie, das andere zu Renten und Soziales. FÃ¼r Sonntagvormittag ist eine Pressekonferenz angesetzt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Wahl in Ungarn: Rekord-Beteiligung von Ã¼ber 50 Prozent bis zum Mittag
    Wahl in Ungarn: Rekord-Beteiligung von Ã¼ber 50 Prozent bis zum Mittag

    Bei der Parlamentswahl in Ungarn hat die Wahlbeteiligung bis zum Mittag des Wahltags bereits einen Rekordwert erreicht. Bis 13.00 Uhr hÃ¤tten 54,1 Prozent der Wahlberechtigten

    Mehr
    Oster-Feuerpause: Ukraine und Russland werfen einander zahlreiche VerstÃ¶ÃŸe vor
    Oster-Feuerpause: Ukraine und Russland werfen einander zahlreiche VerstÃ¶ÃŸe vor

    Auch in diesem Jahr hat die zum orthodoxen Osterfest vereinbarte Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine nicht gehalten: Beide Seiten warfen sich am Sonntag hunderte

    Mehr
    Positionspapier: AfD-Bundestagsfraktion will Nord-Stream-Pipeline reaktivieren
    Positionspapier: AfD-Bundestagsfraktion will Nord-Stream-Pipeline reaktivieren

    Die AfD will die russische Erdgasleitung Nord Stream reaktivieren. In einem Positionspapier der in Cottbus tagenden AfD-Bundestagsfraktion heiÃŸt es, "wir werden die Versorgung

    Mehr
    "Milliardengrab E-Autos": Gewinn der grÃ¶ÃŸten 19 Autokonzerne 2025 stark geschrumpft
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr"
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Wirtschaftsweise:
    Wirtschaftsweise: "Die meisten Menschen kÃ¶nnen hÃ¶here Spritpreise verkraften"
    Spritpreise: GrÃ¼ne werfen Merz FÃ¼hrungsversagen vor
    Spritpreise: GrÃ¼ne werfen Merz FÃ¼hrungsversagen vor
    28-JÃ¤hriger in KÃ¶lner Stadtpark erstochen - Zwei VerdÃ¤chtige festgenommen
    28-JÃ¤hriger in KÃ¶lner Stadtpark erstochen - Zwei VerdÃ¤chtige festgenommen
    SPD-VorstoÃŸ fÃ¼r Energiewende-Gutschein
    SPD-VorstoÃŸ fÃ¼r Energiewende-Gutschein
    Autolobby unterstÃ¼tzt Reiche im Regierungsstreit
    Autolobby unterstÃ¼tzt Reiche im Regierungsstreit
    Ermittler warten auf Obduktionsergebnis nach Fund von vermisster Michelle H.
    Ermittler warten auf Obduktionsergebnis nach Fund von vermisster Michelle H.
    IW: Kaufkraft in Heilbronn am hÃ¶chsten - Offenbach hinten
    IW: Kaufkraft in Heilbronn am hÃ¶chsten - Offenbach hinten

    Top Meldungen

    Autoindustrie stellt sich in Koalitionsstreit hinter Wirtschaftsministerin Reiche

    Im Koalitionsstreit um die Reformpolitik hat sich der Verband der Automobilindustrie (VDA) hinter Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gestellt.

    Mehr
    Unternehmen sparen an Reinigungen
    Unternehmen sparen an Reinigungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Energie- und Wirtschaftskrise hinterlÃ¤sst im wahrsten Sinne des Wortes Spuren: Um Geld zu sparen, lassen zwei Drittel der Unternehmen und

    Mehr
    MIT-Chefin Connemann warnt vor Markteingriffen
    MIT-Chefin Connemann warnt vor Markteingriffen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Mittelstandsunion (MIT), Gitta Connemann, warnt die Koalitionsspitzen angesichts hoher Energiepreise vor Markteingriffen und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts