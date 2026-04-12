Die AfD-Bundestagsfraktion hat sich fÃ¼r eine grundlegende Steuerreform und damit verbundene Senkungen ausgesprochen. In einem auf der Klausurtagung in Cottbus beschlossenen Positionspapier heiÃŸt es, Deutschland habe "eine der hÃ¶chsten Steuer- und Abgabenquoten weltweit". Das hemme Konsum, Investitionen und BeschÃ¤ftigung im Land.
Die Fraktion fordert daher eine Anhebung des Grundfreibetrags, auf den keine Steuern gezahlt werden mÃ¼ssen, auf 15.000 Euro, derzeit liegt er bei gut 12.000 Euro. AuÃŸerdem will die AfD einen Kinderfreibetrag von 12.000 Euro einfÃ¼hren. Derzeit liegt dieser Betrag bei gut 9700 Euro fÃ¼r beide Eltern.
In ihrem Papier einigten sich die Abgeordneten zudem darauf, die Unternehmensteuern auf ein "international konkurrenzfÃ¤higes Niveau senken" zu wollen. Nicht zuletzt sollten Steuerregeln vereinfacht werden. "Deutschland befindet sich in der schwersten wirtschaftlichen Krise seit Jahrzehnten", heiÃŸt es im Papier zur BegrÃ¼ndung fÃ¼r die angestrebten Reformen.
Seit Freitagabend beriet die AfD-Bundestagsfraktion auf einer Klausurtagung im brandenburgischen Cottbus Ã¼ber die Schwerpunkte ihrer Arbeit fÃ¼r die kommenden Monate. Insgesamt sollten zwei Positionspapiere verabschiedet werden, eins zu den Themen Wirtschaft und Energie, das andere zu Renten und Soziales. FÃ¼r Sonntagvormittag ist eine Pressekonferenz angesetzt.
Politik
HÃ¶here FreibetrÃ¤ge: AfD-Fraktion will grundlegende Steuerreform
- AFP - 12. April 2026, 10:49 Uhr
Die AfD-Bundestagsfraktion hat sich fÃ¼r eine grundlegende Steuerreform und damit verbundene Senkungen ausgesprochen. Deutschland habe 'eine der hÃ¶chsten Steuer- und Abgabenquoten weltweit'. Das hemme Konsum, Investitionen und BeschÃ¤ftigung im Land.
Die AfD-Bundestagsfraktion hat sich fÃ¼r eine grundlegende Steuerreform und damit verbundene Senkungen ausgesprochen. In einem auf der Klausurtagung in Cottbus beschlossenen Positionspapier heiÃŸt es, Deutschland habe "eine der hÃ¶chsten Steuer- und Abgabenquoten weltweit". Das hemme Konsum, Investitionen und BeschÃ¤ftigung im Land.
Weitere Meldungen
Bei der Parlamentswahl in Ungarn hat die Wahlbeteiligung bis zum Mittag des Wahltags bereits einen Rekordwert erreicht. Bis 13.00 Uhr hÃ¤tten 54,1 Prozent der WahlberechtigtenMehr
Auch in diesem Jahr hat die zum orthodoxen Osterfest vereinbarte Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine nicht gehalten: Beide Seiten warfen sich am Sonntag hunderteMehr
Die AfD will die russische Erdgasleitung Nord Stream reaktivieren. In einem Positionspapier der in Cottbus tagenden AfD-Bundestagsfraktion heiÃŸt es, "wir werden die VersorgungMehr
Top Meldungen
Im Koalitionsstreit um die Reformpolitik hat sich der Verband der Automobilindustrie (VDA) hinter Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gestellt.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Energie- und Wirtschaftskrise hinterlÃ¤sst im wahrsten Sinne des Wortes Spuren: Um Geld zu sparen, lassen zwei Drittel der Unternehmen undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Mittelstandsunion (MIT), Gitta Connemann, warnt die Koalitionsspitzen angesichts hoher Energiepreise vor Markteingriffen undMehr