Nach dem Fund der Leiche der vermissten Michelle H. in der Aller warten die Ermittler auf Erkenntnisse zur Todesursache durch die Obduktion des Leichnams. Eventuell stehe noch am Sonntag ein vorlÃ¤ufiges Obduktionsergebnis fest, ansonsten voraussichtlich am Montag, sagte eine Sprecherin der Polizei in Celle am Sonntag auf Anfrage. Die Polizei gehe weiter mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass die Tote die 25-JÃ¤hrige ist.
Ein Wassersportler hatte Samstag im Bereich HambÃ¼hren den in der Aller treibenden KÃ¶rper entdeckt und die Polizei alarmiert. Polizisten bargen den Leichnam und Ã¼bergaben ihn der Rechtsmedizin. Michelle H. galt seit einem Monat als vermisst. Ein 46 Jahre alter Mann hatte ihr Verschwinden gemeldet, er war in der Nacht des Verschwindens mit ihr zusammen. H. soll mit einer stark blutenden Verletzung am Hals ihre Wohnung verlassen und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben.Â
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Ermittler warten auf Obduktionsergebnis nach Fund von vermisster Michelle H.
- AFP - 12. April 2026, 10:18 Uhr
Nach dem Fund der Leiche der vermissten Michelle H. in der Aller warten die Ermittler auf Erkenntnisse zur Todesursache durch die Obduktion des Leichnams. Eventuell stehe noch am Sonntag ein vorlÃ¤ufiges Obduktionsergebnis fest, sagte eine Polizeisprecherin.
Nach dem Fund der Leiche der vermissten Michelle H. in der Aller warten die Ermittler auf Erkenntnisse zur Todesursache durch die Obduktion des Leichnams. Eventuell stehe noch am Sonntag ein vorlÃ¤ufiges Obduktionsergebnis fest, ansonsten voraussichtlich am Montag, sagte eine Sprecherin der Polizei in Celle am Sonntag auf Anfrage. Die Polizei gehe weiter mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass die Tote die 25-JÃ¤hrige ist.
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