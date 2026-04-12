Politik

GesprÃ¤che gescheitert: Pakistan ruft USA und Iran zu Einhaltung von Waffenruhe auf

  • AFP - 12. April 2026, 07:41 Uhr
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Plakat in Islamabad
Bild: AFP

Nach den vorerst gescheiterten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat der Vermittler Pakistan beide LÃ¤nder aufgefordert, weiter die vereinbarte Waffenruhe einzuhalten.

Nach den vorerst gescheiterten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat der Vermittler Pakistan beide LÃ¤nder aufgefordert, weiter die vereinbarte Waffenruhe einzuhalten. Dies sei "zwingend erforderlich", sagte der pakistanische AuÃŸenminister Ishaq Dar am Sonntag. Pakistan werde weiter als Vermittler dienen, um den "Dialog" zwischen Washington und Teheran zu ermÃ¶glichen. Auch Australien forderte eine Fortsetzung der Feuerpause im Nahen Osten.

Hochrangige Vertreter der USA und des Iran hatten am Samstag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad unter pakistanischer Vermittlung GesprÃ¤che fÃ¼r eine FriedenslÃ¶sung aufgenommen. US-VizeprÃ¤sident JD Vance erklÃ¤rte die GesprÃ¤che aber am Sonntag nach einem 21-stÃ¼ndigen Verhandlungsmarathon fÃ¼r gescheitert.

"Die schlechte Nachricht ist, dass wir zu keiner Einigung gekommen sind", sagte der Stellvertreter von US-PrÃ¤sident Donald Trump. "Wir kehren also in die USA zurÃ¼ck, ohne eine Einigung erzielt zu haben." Teheran sei aber noch ein "letztes und bestes Angebot" unterbreitet worden, erklÃ¤rte Vance kurz vor seinem Abflug aus Pakistan am Sonntagmorgen.

Dass die GesprÃ¤che ohne Einigung zwischen Washington und Teheran zuende gegangen seien, sei "enttÃ¤uschend", erklÃ¤rte Australiens AuÃŸenministerin Penny Wong. "Die PrioritÃ¤t muss nun darin bestehen, den Waffenstillstand aufrechtzuerhalten und zu den Verhandlungen zurÃ¼ckzukehren."

Die USA und Israel hatten am 28. Februar Angriffe auf den Iran gestartet. Nach fÃ¼nf Wochen Krieg einigten sich die Konfliktparteien vor wenigen Tagen auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause. In dieser Zeit soll unter Pakistans Vermittlung Ã¼ber ein dauerhaftes Ende des Krieges verhandelt werden.

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