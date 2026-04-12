Trump kÃ¼ndigt US-Seeblockade der StraÃŸe von Hormus an

PrÃ¤sident Donald Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach dem Scheitern der US-iranischen Verhandlungen in Pakistan eine US-Seeblockade der StraÃŸe von Hormus angekÃ¼ndigt. Als Grund nannte Trump Teherans 'unbeugsame' Weigerung,Â mit Blick auf sein Atomprogramm ZugestÃ¤ndnisse zu machen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach dem Scheitern der Verhandlungen mit dem Iran eine Seeblockade der StraÃŸe von Hormus angekÃ¼ndigt. Die US-Marine werde "mit sofortiger Wirkung damit beginnen, alle Schiffe zu blockieren, die versuchen, in die StraÃŸe von Hormus einzufahren oder sie zu verlassen", erklÃ¤rte Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Als Grund nannte Trump Teherans Weigerung,Â mit Blick auf sein Atomprogramm ZugestÃ¤ndnisse zu machen.Â



Trump zufolge waren die Verhandlungen in Islamabad "gut" verlaufen. Es habe "Einigungen in den meisten Punkten gegeben" - allerdings nicht in der Atomfrage. "Alle Iraner, die uns oder friedliche Schiffe angreifen, werden in die HÃ¶lle gejagt", schrieb Trump weiter.Â Er fÃ¼gte hinzu, dass auch "andere LÃ¤nder" an den MaÃŸnahmen zur Blockade der StraÃŸe von Hormus beteiligt sein wÃ¼rden - ohne jedoch nÃ¤her darauf einzugehen.



In einem weiteren Beitrag auf der Plattform warf Trump dem Iran vor, die Ã–ffnung der fÃ¼r den Welthandel wichtigen StraÃŸe von Hormus angekÃ¼ndigt und dann das Versprechen "wissentlich" nicht gehalten zu haben. "Sie sagen, sie haben das Wasser vemint, obwohl ihre ganze Marine und die meisten Minenleger komplett in die Luft gejagt worden sind", erklÃ¤rte der PrÃ¤sident. "Sie sollten besser damit beginnen, diese internationale WasserstraÃŸe so schnell wie mÃ¶glich wieder zu Ã¶ffnen, wie sie es versprochen haben!", forderte Trump. Er drohte, die USA wÃ¼rden "das Bisschen, was vom Iran noch Ã¼brig ist, endgÃ¼ltig vernichten". Â



Der Iran hatte die StraÃŸe von Hormus zu Beginn des Iran-Kriegs vor mehr als sechs Wochen weitestgehend gesperrt. Am Dienstag hatten sich der Iran und die USA dann auf eine Waffenruhe geeinigt. Washington erklÃ¤rte sich zu einer zweiwÃ¶chigen Feuerpause bereit, Teheran stimmte im Gegenzug einer Ã–ffnung der WasserstraÃŸe zu. Am Samstag erklÃ¤rte die US-Armee, dass zwei ihrer Kriegsschiffe die Meerenge durchquert hÃ¤tten - was Teheran dementierte.Â



Die Revolutionsgarden erklÃ¤rten kurz nach Trumps Blockade-AnkÃ¼ndigung am Sonntag, iranische StreitkrÃ¤fte kontrollierten die StraÃŸe von Hormus. "Der Verkehr ist unter vollstÃ¤ndiger Kontrolle der StreitkrÃ¤fte", teilte das Marinekommando der Revolutionsgarden auf X mit. Der "Feind" werde in der Meerenge "in einen tÃ¶dlichen Strudel geraten, wenn er einen falschen Schritt macht".Â



Hochrangige Vertreter der USA und des Iran hatten am Samstag unter der Vermittlung Pakistans in Islamabad verhandelt. Die GesprÃ¤che sollten die brÃ¼chige Waffenruhe festigen und zu einer endgÃ¼ltigen LÃ¶sung des Konflikts fÃ¼hren. US-VizeprÃ¤sident JD Vance sagte nach den Verhandlungen vor Journalisten, es habe "bedeutende Diskussionen mit den Iranern" gegeben. "Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir zu keiner Einigung gekommen sind." Knackpunkt war nach seinen Angaben Teherans fehlende Zusage fÃ¼r einen Verzicht auf Atomwaffen. Die US-Delegation verlasse Islamabad mit einem "sehr einfachen Angebot", sagte Vance. "Wir werden sehen, ob die Iraner es akzeptieren."Â



Der Iran wiederum macht die USA fÃ¼r das Scheitern der GesprÃ¤che verantwortlich. ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Ghalibaf warf den USA fehlende vertrauensbildende MaÃŸnahmen vor - trotz "konstruktiver VorschlÃ¤ge" der iranischen Delegation. Die Vertreter Washingtons hÃ¤tten versucht, ihre Bedingungen fÃ¼r ein Abkommen zu "diktieren", erklÃ¤rte zudem der frÃ¼here iranische AuÃŸenminister Mohammad Dschawad Sarif. Die Gegenseite mÃ¼sse lernen, dass sich Teheran keine Bedingungen stellen lasse.



Der Oman forderte am Sonntag Teheran und Washington zu "schmerzhaften ZugestÃ¤ndnissen" auf, um eine LÃ¶sung zu erzielen. "Um erfolgreich zu sein, muss vielleicht jeder schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse machen, aber das ist nichts im Vergleich zu dem Schmerz, den ein Scheitern und ein Krieg mit sich bringen", erklÃ¤rte AuÃŸenminister Badr al-Busaidi auf X. Zudem forderte er eine VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien. Â



Das diplomatische Spitzentreffen in Pakistans Hauptstadt war das ranghÃ¶chste Treffen zwischen beiden Seiten seit der Islamischen Revolution 1979. An die GesprÃ¤che hatten sich groÃŸe Hoffnungen auf ein Ende des Krieges in Nahost und eine Erholung der Weltwirtschaft geknÃ¼pft.Â



Die USA und Israel hatten am 28. Februar Angriffe auf den Iran gestartet. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel und mehrere Golfstaaten. Trump begrÃ¼ndete den Krieg damals insbesondere mit dem iranischen Atom- und Raketenprogramm. Westliche LÃ¤nder werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies.



In einem am Sonntag bei Fox News ausgestrahlten Interview wiederholte Trump seine Drohung, die Kraftwerke und weitere Energieinfrastruktur im Iran anzugreifen. China drohte er mit US-StrafzÃ¶llen in HÃ¶he von 50 Prozent, sollten sie den Iran militÃ¤risch unterstÃ¼tzen. Â Â Â Â