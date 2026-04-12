Politik

Peru hÃ¤lt erste Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl sowie Parlamentswahlen ab

  • AFP - 12. April 2026, 16:07 Uhr
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Parlaments- und PrÃ¤sidentschaftswahlen in Peru
Bild: AFP

In Peru haben die Menschen am Sonntag einen neuen PrÃ¤sidenten und ein neues Parlament gewÃ¤hlt. Mehr als 27 Millionen BÃ¼rger waren aufgerufen, einen von 35 Kandidaten fÃ¼r das PrÃ¤sidentenamt auszuwÃ¤hlen.

In Peru haben die Menschen am Sonntag einen neuen PrÃ¤sidenten und ein neues Parlament gewÃ¤hlt. Mehr als 27 Millionen BÃ¼rger waren aufgerufen, einen von 35 Kandidaten fÃ¼r das PrÃ¤sidentenamt auszuwÃ¤hlen - eine Rekordzahl fÃ¼r das sÃ¼damerikanische Land, das seit vielen Jahren in einer Wirtschafts- und Sicherheitskrise steckt. In Umfragen kam zuletzt kein Kandidat auf mehr als 15 Prozent, was eine Stichwahl am 7. Juni wahrscheinlich macht.

Am meisten Stimmen kÃ¶nnte Keiko Fujimori auf sich vereinen, die Tochter des frÃ¼heren PrÃ¤sidenten Alberto Fujimori, der nach dem Ende seiner zehnjÃ¤hrigen Amtszeit im Jahr 2000 unter anderem wegen Korruption zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden war. Die rechtsgerichtete 50-JÃ¤hrige tritt zum vierten Mal an und gilt als UnterstÃ¼tzerin von US-PrÃ¤sident Donald Trump. Sie hat angekÃ¼ndigt, bei einem Wahlsieg US-Investoren ins Land zu holen und AuslÃ¤nder ausweisen zu wollen.

Fujimori lag in letzten Umfragen knapp vor dem Komiker Carlos Alvarez, dem ultrakonservativen Rafael Lopez Aliaga und dem 80-jÃ¤hrigen Zentristen Ricardo Belmont.Â 

Experten gehen von einer niedrigen Wahlbeteiligung aus, weil viele Peruaner enttÃ¤uscht von der Politik sind. Fast alle PrÃ¤sidenten der vergangenen Jahre wurden der Korruption oder GeldwÃ¤sche verdÃ¤chtigt oder sitzen deshalb in Haft. In Umfragen geben mehr als 90 Prozent der Peruaner an, kein oder wenig Vertrauen in die Politik zu haben.

"Ich bin von allen Politikern enttÃ¤uscht", sagte Maria Fernandez, eine 56-jÃ¤hrige HÃ¤ndlerin in der Hauptstadt Lima. "Wir wurden nur von korrupten Menschen, Dieben und skrupellosen Menschen regiert."

Beherrschendes Thema im Wahlkampf war die Sicherheitslage. Die Zahl der Gewalttaten hatte sich in den vergangenen Jahren stark erhÃ¶ht. In vielen Regionen haben kriminelle Banden die Kontrolle Ã¼bernommen, MordanschlÃ¤ge sind an der Tagesordnung. Angesichts der prekÃ¤ren Sicherheitslage haben die Kandidaten eine Vielzahl radikaler VorschlÃ¤ge gemacht, unter anderem die Errichtung von mit Giftschlangen umgebenen GefÃ¤ngnissen im Dschungel oder einer PrÃ¤mie fÃ¼r Polizisten, die Kriminelle tÃ¶ten.

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