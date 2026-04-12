Oster-Feuerpause: Ukraine und Russland werfen einander zahlreiche VerstÃ¶ÃŸe vor

ZerstÃ¶rtes Haus in russisch kontrollierter Region Donezk

Auch in diesem Jahr hat die zum orthodoxen Osterfest vereinbarte Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine nicht gehalten: Beide Seiten warfen sich am Sonntag hunderte VerstÃ¶ÃŸe vor.

Auch in diesem Jahr hat die zum orthodoxen Osterfest vereinbarte Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine nicht gehalten: Beide Seiten warfen sich am Sonntag hunderte VerstÃ¶ÃŸe vor. Die ukrainische Armee meldete fast 2300 russische VerstÃ¶ÃŸe seit dem Inkrafttreten der Feuerpause. Moskau warf Kiew wiederum fast 2000 VerstÃ¶ÃŸe dagegen vor.Â Einer VerlÃ¤ngerung der 32-stÃ¼ndigen Feuerpause erteilte der Kreml eine klare Absage.Â



Bis Sonntagmorgen "um 07.00 Uhr wurden 2299 russische VerstÃ¶ÃŸe gegen die Feuerpause registriert", teilte der ukrainische Generalstab im Onlinedienst Facebook mit. Es habe unter anderem 28 direkte russische Angriffe sowie 479 Bombenangriffe gegeben. Zudem seien fast 1792 Angriffe mit verschiedenen Drohnen gezÃ¤hlt worden. Angriffe mit Raketen, Lenkbomben und Drohnen iranischer Bauart vom Typ Schahed gab es demnach keine.



Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits zahlreiche ukrainische VerstÃ¶ÃŸe gegen die Waffenruhe seit ihrem Inkrafttreten. Zwischen 16.00 Uhr Moskauer Zeit am 11. April und 08.00 Uhr am 12. April seien "insgesamt 1971 VerstÃ¶ÃŸe gegen die Waffenruhe durch Einheiten der ukrainischen StreitkrÃ¤fte verzeichnet" worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Ministerium.



Die Ukraine habe Russland 258-mal mit Artillerie und Panzern beschossen, zudem seien 1329 Angriffe mit Drohnen gezÃ¤hlt worden. Kiew habe zudem in 375 FÃ¤llen "verschiedene Arten von Munition" abgeworfen, insbesondere mittels Drohnen.



Moskau warf den ukrainischen StreitkrÃ¤ften zudem "drei nÃ¤chtliche Angriffe" auf russische Stellungen sowie "vier VorstoÃŸversuche" entlang der Frontlinie vor. Sowohl die Angriffe als auch die versuchten VorstÃ¶ÃŸe seien vereitelt worden.



Die russischen BehÃ¶rden hatten der ukrainischen Armee am Samstag einen Drohnenangriff auf eine Tankstelle in der russischen Region Kursk vorgeworfen. Bei dem Angriff in der Stadt Lgow seien drei Menschen verletzt worden, darunter ein Baby, erklÃ¤rte Regionalgouverneur Alexander Chinschtein.



In dem von ihm beobachteten Sektor in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine war es laut dem Offizier Wasil Kobsiak am Sonntag "ziemlich ruhig". Die Waffenruhe sei zwar nicht "vollstÃ¤ndig" eingehalten worden, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Die Feuerpause habe es seinen Soldaten jedoch immerhin ermÃ¶glicht, in der eisigen KÃ¤lte des Waldes an einer Ostersonntagsmesse im Freien teilzunehmen.Â



"Unsere Kameraden haben, wie Sie sehen kÃ¶nnen, die MÃ¶glichkeit, ihre OsterkÃ¶rbe segnen zu lassen und die WÃ¤rme und Freude dieses Feiertags zu spÃ¼ren", sagte er AFP.



Die zwischen beiden Seiten vereinbarte Feuerpause Ã¼ber das orthodoxe Osterfest war am Samstag um 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) in Kraft getreten und sollte nach Angaben des Kreml 32 Stunden lang bis Sonntagabend gelten. Kurz vor Beginn der Feuerpause hatten Russland und die Ukraine erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie die BehÃ¶rden am Samstag mitteilten, lieÃŸen beide Seiten je 175 Soldaten frei.



Russland werde die Feuerpause nicht verlÃ¤ngern, teilte der Kreml am Sonntag mit. Ein "dauerhafter Frieden" kÃ¶nne entstehen, "wenn wir unsere Interessen sichern und die Ziele erreichen, die wir uns von Anfang an gesetzt haben", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut russischen Nachrichtenagenturen. Dies sei "buchstÃ¤blich schon heute mÃ¶glich". Allerdings mÃ¼sse der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj "diese bekannten LÃ¶sungen akzeptieren".



"Solange Selenskyj nicht den Mut aufbringt, diese Verantwortung zu Ã¼bernehmen, wird die militÃ¤rische Sonderoperation nach Ablauf der Waffenruhe fortgesetzt", sagte Peskow unter Verwendung von Moskaus Sprachgebrauch fÃ¼r seinen seit Februar 2022 andauernden Angriffskrieg gegen das Nachbarland.



Der ukrainische Staatschef hatte am Samstag in seiner abendlichen Video-Botschaft zu einer VerlÃ¤ngerung der Feuerpause aufgerufen, sah dabei aber in erster Linie Russland am Zug. "Wir haben Russland einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet, und wenn Russland sich erneut fÃ¼r den Krieg statt fÃ¼r den Frieden entscheidet, wird dies der Welt und den Vereinigten Staaten einmal mehr zeigen, wer wirklich was will", sagte Selenskyj.