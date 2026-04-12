Bei der Parlamentswahl in Ungarn hat die Wahlbeteiligung bis zum Mittag des Wahltags bereits einen Rekordwert erreicht. Bis 13.00 Uhr hÃ¤tten 54,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte das nationale WahlbÃ¼ro am Sonntag mit. Bei den Wahlen im Jahr 2022 habe die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt lediglich bei 40,1 Prozent gelegen. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten von langen Schlangen vor zahlreichen Wahllokalen.Â
Die Wahllokale sollen am Sonntagabend um 19.00 Uhr schlieÃŸen, erste vorlÃ¤ufige Ergebnisse werden gegen 20.00 Uhr erwartet. Analysen zufolge ist die Wahlbeteiligung insbesondere in StÃ¤dten und unter jungen WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hlern hoch.
Bei der international mit groÃŸer Spannung verfolgten Parlamentswahl kÃ¶nnte MinisterprÃ¤sident Viktor Orban nach 16 Jahren abgewÃ¤hlt werden. In Umfragen liegt die Fidesz-Partei des Rechtsnationalisten deutlich hinter der Partei Tisza des konservativen Oppositionspolitikers Peter Magyar. 7,5 Millionen WÃ¤hler in Ungarn und mehr als 500.000 AuslandswÃ¤hler haben die Wahl zwischen insgesamt fÃ¼nf Parteien.
Politik
Wahl in Ungarn: Rekord-Beteiligung von Ã¼ber 50 Prozent bis zum Mittag
- AFP - 12. April 2026, 14:05 Uhr
Bei der Parlamentswahl in Ungarn hat die Wahlbeteiligung bis zum Mittag des Wahltags einen Rekordwert erreicht. Bis 13.00 Uhr hÃ¤tten bereits 54,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, meldete das nationale WahlbÃ¼ro am Sonntag.
Bei der Parlamentswahl in Ungarn hat die Wahlbeteiligung bis zum Mittag des Wahltags bereits einen Rekordwert erreicht. Bis 13.00 Uhr hÃ¤tten 54,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte das nationale WahlbÃ¼ro am Sonntag mit. Bei den Wahlen im Jahr 2022 habe die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt lediglich bei 40,1 Prozent gelegen. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten von langen Schlangen vor zahlreichen Wahllokalen.Â
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