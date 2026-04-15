Fund von toter 94-JÃ¤hriger in Brunnen: Sohn unter Mordverdacht

Polizeiabsperrung

Nach dem Fund einer toten 94-jÃ¤hrigen Frau in einem Brunnen auf ihrem GrundstÃ¼ck im nordrhein-westfÃ¤lischen HÃ¶fen ist ihr Sohn festgenommen worden. Der 64-JÃ¤hrige wurde wegen Mordverdachts verhaftet, wie die Staatsanwaltschaft Aachen mitteilte.

Mehr als einen Monat nach dem Fund einer toten 94-jÃ¤hrigen Frau in einem Brunnen auf ihrem GrundstÃ¼ck im nordrhein-westfÃ¤lischen HÃ¶fen ist ihr Sohn festgenommen worden. Der 64-JÃ¤hrige wurde am Dienstag wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes verhaftet, wie die Staatsanwaltschaft Aachen am Mittwoch mitteilte. Der Mann kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den HintergrÃ¼nden der Tat dauerten an.



Die 94-jÃ¤hrige Frau war am 7. MÃ¤rz leblos in dem Brunnen gefunden worden. Ein zunÃ¤chst bestehender Verdacht auf ein TÃ¶tungsdelikt habe sich spÃ¤ter durch eine Obduktion bestÃ¤tigt, hieÃŸ es.