Karlsruhe weist Klage gegen Vorschriften fÃ¼r Fleischindustrie ab

Bundesverfassungsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft zurÃ¼ckgewiesen. Das teilten die Karlsruher Richter am Mittwoch mit.



Die BeschwerdefÃ¼hrer hatten sich gegen das buÃŸgeldbewehrte Fremdpersonal- und Kooperationsverbot im Bereich der Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung gewandt. Seit dem 1. Januar 2021 dÃ¼rfen ArbeitskrÃ¤fte in diesem Kernbereich nicht mehr auf Grundlage von WerkvertrÃ¤gen eingesetzt werden, und seit dem 1. April 2024 ist auch der Einsatz von LeiharbeitskrÃ¤ften vollstÃ¤ndig untersagt.



Das Gericht entschied, dass das Verbot mit der Berufsfreiheit der Unternehmen der Fleischindustrie vereinbar sei. Der Eingriff in die Berufsfreiheit sei durch hochrangige Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gerechtfertigt, die in der GesamtabwÃ¤gung Ã¼berwiegen.



Der Senat machte deutlich, dass der Gesetzgeber mit dem Verbot auf gravierende VerstÃ¶ÃŸe gegen arbeitszeit- und arbeitsschutzrechtliche Vorschriften in der Fleischwirtschaft reagiert habe. Die Regelung sei "geeignet, erforderlich und insbesondere auch angemessen", um den Arbeits- und Gesundheitsschutz zu fÃ¶rdern. Der Gesetzgeber habe seinen EinschÃ¤tzungs- und Gestaltungsspielraum nicht Ã¼berschritten, da er sich auf Erkenntnisse aus verschiedenen Ãœberwachungsaktionen und Projekten stÃ¼tzen konnte (Beschluss vom 27. Januar 2026 - 1 BvR 2637/21).

