Zahl neuer AusbildungsvertrÃ¤ge 2025 erneut rÃ¼cklÃ¤ufig

Auszubildende

In Deutschland haben 2025 erneut weniger Auszubildende als im Vorjahr eine duale Berufsausbildung begonnen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden 461.800 neue AusbildungsvertrÃ¤ge abgeschlossen - 2,8 Prozent weniger als 2024.

In Deutschland haben im vergangenen Jahr erneut weniger Auszubildende als im Vorjahr eine duale Berufsausbildung begonnen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, wurden 2025 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen 461.800 neue AusbildungsvertrÃ¤ge abgeschlossen, das waren 13.300Â (2,8Â Prozent) weniger als 2024.Â



Damit habe sich 2025 der "leichte RÃ¼ckgang der NeuabschlÃ¼sse aus dem Jahr 2024" fortgesetzt, erklÃ¤rte das Statistikamt. Damals war die Zahl neu abgeschlossener AusbildungsvertrÃ¤ge um 1,0 Prozent gesunken. In den Jahren 2021 (plus 0,6 Prozent), 2022 (plus 0,8 Prozent) und 2023 (plus 2,1 Prozent) hatte es hingegen noch ZuwÃ¤chse gegeben.



Von der Statistik erfasst werden Azubis mit Neuvertrag, die sich zum 31.Â Dezember in Ausbildung befanden. Dabei zeigte sich laut Statistik, dass 2025 deutlich mehr MÃ¤nner eineÂ duale Berufsausbildung begannen: Sie machten 64 Prozent aus, Frauen hingegen lediglich 36 Prozent.



Auch die Gesamtzahl der Azubis Ã¼ber alle AusbildungsjahrgÃ¤nge hinweg war im vergangenen Jahr leicht rÃ¼cklÃ¤ufig. Sie sank laut Statistik zum Jahresende um 0,8 Prozent auf rund 1,208 Millionen. Dominierende Bereiche sind dabei Industrie und Handel mit gut Â 677.000 Auszubildenden sowie das Handwerk mit knapp 343.000 Azubis, gefolgt von den freien Berufen mit rund 113.000 Lehrlingen.Â



Die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-BÃ¶ckler-Stiftung, Bettina Kohlrausch, bezeichnete den RÃ¼ckgang der neu abgeschlossenen AusbildungsvertrÃ¤ge im dualen System als "besorgniserregend, weil er zeigt, dass ein wichtiger Integrationsmotor des deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes ins Stottern gerÃ¤t". WÃ¤hrend die Nachfrage steige, sinke das Angebot.Â



"Schon jetzt bleiben viele Jugendliche ohne Ausbildungsplatz", kritisierte Kohlrausch. "Es braucht daher dringend eine Weiterentwicklung der Ausbildungsplatzgarantie, die wirklich jedem Jugendlichen einen individuellen Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz ermÃ¶glicht", forderte sie.



Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) wies hingegen darauf hin, dass es auch einen Mangel an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern gebe. Zudem wirke sich die angespannte wirtschaftliche Lage "dÃ¤mpfend auf die Besetzung von AusbildungsplÃ¤tzen aus", erklÃ¤rte DIHK-Ausbildungsexperte NicoÂ SchÃ¶nefeldt.Â



Vor dem Hintergrund des sich verschÃ¤rfenden demografischen Wandels bleibe die FachkrÃ¤ftesicherung eine "zentrale Herausforderung", fÃ¼hrte SchÃ¶nefeldt aus. Entscheidend sei, "alle Potenziale konsequent zu erschlieÃŸen und junge Menschen gezielt mit Ausbildungsbetrieben zusammenzubringen". Eine systematische, praxisnahe Berufsorientierung sowieÂ frÃ¼hzeitigeÂ Praktika kÃ¶nntenÂ dazu beitragen, "mehr junge Menschen fÃ¼r die duale Ausbildung zu gewinnen und ihnen einen erfolgreichen Ãœbergang ins Berufsleben zu ermÃ¶glichen".